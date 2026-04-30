Ziraat Türkiye Kupası
Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması!

Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması!

Bir dönem Beşiktaş’ta da forma giymiş olan eski futbolcu Marcelo, siyah-beyazlı takımın yeni sezona iyi bir enerjiyle başlayarak Süper Lig’i kazanmasını umduğunu söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 16:33
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı eski futbolcu Marcelo, özel bir etkinlik için geldiği İstanbul'dan ayrılmadan önce İstanbul Havalimanı'nda ziyareti ve Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"İSTANBUL'DA HARİKA BİR ZAMAN GEÇİRDİM"

İstanbul'da harika bir vakit geçirdiğinin altını çizen Marcelo, "Tüm taraftarlara çok teşekkür ettiğimi söylemek istiyorum. Burada, İstanbul'da harika bir zaman geçirdim. Ayrıca davet için de teşekkür ediyorum. Burada herkesle bir araya gelmek büyük bir zevkti" diye konuştu.

Türk insanının çok iyi kalpli olduğunun altını çizen Brezilyalı eski futbolcu: "Harika insanlar. Çok iyiler, çok iyi kalpliler gerçekten. Benim için Türkiye'ye geri gelmek büyük bir zevk" dedi.

"UMARIM BEŞİKTAŞ YENİ SEZONDA SÜPER LİG'İ KAZANIR"

Beşiktaş futbol A takımı hakkında da görüşlerini aktaran Marcelo Guedes, "Umarım sezonu iyi bir noktada bitirirler ve önümüzdeki yıl Süper Lig'i kazanmak için yeni sezona iyi bir enerjiyle başlarlar. Dilerim ki bu gerçekleşir. Ben de takip ediyor olacağım" şeklinde konuştu.

