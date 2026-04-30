Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Phillip Cocu'dan Fenerbahçe itirafı: Doğru bir adım değildi!

2018/19 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Phillip Cocu, katıldığı bir programda yaptığı açıklama ile gündem oldu. İşte Hollandalı çalıştırıcının sarı-lacivertli kulüp ile ilgili o itirafları... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 13:42
2018/2019 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmış Phillip Cocu, sarı-lacivertlilerdeki 15 maçlık serüveniyle ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

The Mancave Studio isimli YouTube kanalına konuşan Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye gitmesinin yanlış bir karar olduğunu belirtti. İşte o açıklamalar...

"BİZE ANLATILANDAN DAHA ZORDU"

"Fenerbahçe'ye gitmenin doğru bir adım olmadığını kısa sürede fark ettik. Kulüpteki durum bize anlatılandan çok daha zordu. Fenerbahçe'nin her zaman şampiyonluk için oynayan bir kulüp olması beni cezbetmişti ama gerçekler çok farklıydı."

"TAMAMEN FARKLI BİR YAPIYDI"

"Eğer İstanbul'da geçirdiğim ilk ayda öğrendiklerimi baştan bilseydim farklı bir karar verirdim. Tamamen farklı bir yapının içine girdim. Hollanda'daki futbol anlayışını oraya doğrudan uygulamak kolay değil."

Şu anda PSV'den scout menajeri olan Cocu, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 15 mücadelede 0.93 puan ortalaması yakalamıştı.

Kadıköy ekibine imzayı 20 Temmuz 2018 tarihinde atmış ve 28 Ekim 2018'de görevine son verilmişti.

