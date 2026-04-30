Phillip Cocu'dan Fenerbahçe itirafı: Doğru bir adım değildi!
2018/19 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Phillip Cocu, katıldığı bir programda yaptığı açıklama ile gündem oldu. İşte Hollandalı çalıştırıcının sarı-lacivertli kulüp ile ilgili o itirafları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 13:42
"TAMAMEN FARKLI BİR YAPIYDI"
"Eğer İstanbul'da geçirdiğim ilk ayda öğrendiklerimi baştan bilseydim farklı bir karar verirdim. Tamamen farklı bir yapının içine girdim. Hollanda'daki futbol anlayışını oraya doğrudan uygulamak kolay değil."
Şu anda PSV'den scout menajeri olan Cocu, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 15 mücadelede 0.93 puan ortalaması yakalamıştı.
Kadıköy ekibine imzayı 20 Temmuz 2018 tarihinde atmış ve 28 Ekim 2018'de görevine son verilmişti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
