Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague Play-off serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ı ağırlıyor. Serinin ilk müsabakasını 89-78 kazanarak 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde bir galibiyet daha alarak Litvanya deplasmanı öncesi büyük bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Üç galibiyete ulaşan ekibin Dörtlü Final bileti alacağı bu kritik eşleşmede, tüm gözler yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda olacak. Peki Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 10:16
Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, Play-off serisindeki saha avantajını perçinlemek için Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Normal sezonu 24 galibiyetle 4. sırada tamamlayan temsilcimiz, serinin ilk ayağında sergilediği etkili oyunla rakibini saf dışı bırakmayı başarmıştı. Play-off finalinin kinci müsabakası, serinin gidişatı açısından kırılma noktası niteliği taşıyor. Sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanması durumunda 6 Mayıs'ta Litvanya'da oynanacak üçüncü maça seriyi bitirme fırsatıyla çıkacak. Ataşehir'deki bu zorlu randevuda temsilcimizin Dörtlü Final yolundaki kararlı yürüyüşüne tanıklık etmek isteyen basketbolseverler için Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçının canlı yayın bilgileri haberimizde!

Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman?

EuroLeague Play-off serisi ikinci karşılaşması kapsamındaki Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı, 30 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta?

Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelenin hava atışı saat 20.45'te gerçekleştirilecek.

Temsilcimizin bu kritik Avrupa sınavı, canlı yayınla S Sport ekranlarından ve S Sport Plus üzerinden basketbolseverlerle buluşacak.

ÜÇÜNCÜ MAÇ DEPLASMANDA

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı serinin ilk maçından 89-78 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko, ikinci maçı da kazanarak saha avantajını sürdürmeyi ve seride durumu 2-0'a getirmeyi hedefliyor. Üç galibiyete ulaşan takımın dörtlü final bileti alacağı serinin üçüncü maçı 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

