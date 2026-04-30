Sporting Braga-Freiburg maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final kapısı aralanıyor. Sporting Braga, teknik direktör Carlos Vicens önderliğinde son yılların en görkemli Avrupa yürüyüşlerinden birini gerçekleştiriyor. Çeyrek finalde İspanyol temsilcisi Real Betis'e karşı sergiledikleri direnç ve hücum gücüyle dikkat çeken ev sahibi, Ricardo Horta ve Rodrigo Zalazar gibi yaratıcı silahlarıyla bu gece de galibiyet arayacak. Braga için evindeki bu 90 dakika, 2011'den sonra ilk kez bir Avrupa finaline çıkma hedefinin en kritik virajı olacak. Konuk ekip SC Freiburg cephesinde ise heyecan dorukta. Kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında yarı finale yükselme başarısı gösteren Alman ekibi, bu sezon sergilediği kompakt oyun ve yüksek tempo ile turnuvanın en tehlikeli takımlarından biri olduğunu kanıtladı. Vincenzo Grifo'nun liderlik ettiği hücum hattıyla skor üretmekte zorlanmayan Freiburg, Portekiz deplasmanından alacağı her golün rövanş öncesi altın değerinde olduğunun bilincinde. İşte Sporting Braga-Freiburg maçının detayları!

Sporting Braga-Freiburg MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi yarı finali kapsamındaki Sporting Braga-Freiburg maçı, 30 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Sporting Braga-Freiburg MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazanan tarafın final yolunda büyük avantaj elde edeceği Sporting Braga-Freiburg maçı, Türkiye Saati ile 22.00'de oynanacak.

Sporting Braga-Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sporting Braga-Freiburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sporting Braga: Hornicek; Lagerbielke, Carvalho, Leonardo Lelo; Gomez, Gorby, Grillitsch, Martinez; Zalazar, Victor, Horta

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic