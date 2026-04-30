Ziraat Türkiye Kupası
Sporting Braga-Freiburg maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting Braga-Freiburg maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Sporting Braga, Estádio Municipal de Braga’da Freiburg ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde Real Betis’i görkemli bir geri dönüşle saf dışı bırakan Portekiz ekibi, sahasındaki avantajı kullanarak ilk Avrupa finaline bir adım daha yaklaşmak istiyor. Tarihinde ilk kez bu aşamaya yükselen Freiburg ise Julian Schuster yönetiminde sürpriz yolculuğuna bir halka daha ekleyip Almanya’ya avantajlı dönme peşinde. Peki, Braga - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 08:28
Sporting Braga-Freiburg maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final kapısı aralanıyor. Sporting Braga, teknik direktör Carlos Vicens önderliğinde son yılların en görkemli Avrupa yürüyüşlerinden birini gerçekleştiriyor. Çeyrek finalde İspanyol temsilcisi Real Betis'e karşı sergiledikleri direnç ve hücum gücüyle dikkat çeken ev sahibi, Ricardo Horta ve Rodrigo Zalazar gibi yaratıcı silahlarıyla bu gece de galibiyet arayacak. Braga için evindeki bu 90 dakika, 2011'den sonra ilk kez bir Avrupa finaline çıkma hedefinin en kritik virajı olacak. Konuk ekip SC Freiburg cephesinde ise heyecan dorukta. Kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında yarı finale yükselme başarısı gösteren Alman ekibi, bu sezon sergilediği kompakt oyun ve yüksek tempo ile turnuvanın en tehlikeli takımlarından biri olduğunu kanıtladı. Vincenzo Grifo'nun liderlik ettiği hücum hattıyla skor üretmekte zorlanmayan Freiburg, Portekiz deplasmanından alacağı her golün rövanş öncesi altın değerinde olduğunun bilincinde. İşte Sporting Braga-Freiburg maçının detayları!

Sporting Braga-Freiburg MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi yarı finali kapsamındaki Sporting Braga-Freiburg maçı, 30 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Sporting Braga-Freiburg MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazanan tarafın final yolunda büyük avantaj elde edeceği Sporting Braga-Freiburg maçı, Türkiye Saati ile 22.00'de oynanacak.

Sporting Braga-Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Sporting Braga-Freiburg MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1👈

Sporting Braga-Freiburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sporting Braga: Hornicek; Lagerbielke, Carvalho, Leonardo Lelo; Gomez, Gorby, Grillitsch, Martinez; Zalazar, Victor, Horta

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic

F.Bahçe, Barça ve Juve, Lewa'nın kararını bekliyor!
F.Bahçe'de 1+3 yıl planı!
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Antalya'da uyuşturucu bataklığı: CHP'li Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltında! Tehdit mesajları Takvim'de: Belediye aracıyla kokain taşıdın
G.Saray'a Leao müjdesi! Kulübüyle yaşadığı sorunlar...
F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi!
Nottingham Forest-Aston Villa maçı saat kaçta? Nottingham Forest-Aston Villa maçı saat kaçta? 08:38
Sporting Braga-Freiburg maç bilgileri! Sporting Braga-Freiburg maç bilgileri! 08:28
F.Bahçe'den Salah bombası! Transfer görüşmesi... F.Bahçe'den Salah bombası! Transfer görüşmesi... 00:25
F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi! 00:25
Turun kilidi Londra'da çözülecek! Turun kilidi Londra'da çözülecek! 00:25
G.Saray'dan taraftara açık antrenman! İşte o anlar G.Saray'dan taraftara açık antrenman! İşte o anlar 00:25
Daha Eski
G.Saray'dan Okan Buruk kararı! G.Saray'dan Okan Buruk kararı! 00:25
Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 4 isim... Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 4 isim... 00:25
G.Saray'dan göndermeli paylaşım! G.Saray'dan göndermeli paylaşım! 00:25
Ziraat Türkiye Kupası Finali o şehirde! Ziraat Türkiye Kupası Finali o şehirde! 00:25
Ertuğrul Doğan: İstanbul merkezli düzene karşı... Ertuğrul Doğan: İstanbul merkezli düzene karşı... 00:25
F.Bahçe'de transfer gelişmesi! Nene... F.Bahçe'de transfer gelişmesi! Nene... 00:25