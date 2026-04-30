Galatasaray'da Bernardo Silva seferberliği! Transferdeki plan...

Tıpkı Sane'de olduğu gibi imza parasıyla beraber transferin bitirilmesi hedefleniyor. Bernardo Silva'nın 3 yıllık sözleşme talep ettiği ve 50 milyon euroyu bulan bir maaş istediği vurgulanıyor. Sarı- kırmızılılar planlarını şimdiden hızlandırdı.

BU SEZON FORMDA



Manchester City'de 2017'den beri forma giyen Bernardo Silva, bu sezon formda bir görüntü çizdi. City ile Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Portekizli 10 numara, 47 resmi maçta forma giydi. Silva 3 gol atarken, 5 de asist yaptı.