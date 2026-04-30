Galatasaray'da Bernardo Silva seferberliği! Transferdeki plan...
Galatasaray'ın yeni sezon transfer planlarında öne çıkan isimlerden Bernardo Silva için önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcunun transferinde daha önce Leroy Sane sürecinde izlenen stratejiye benzer bir yol haritası belirledi. Öte yandan Portekizli oyuncunun Galatasaray'dan talep ettiği maaş da netlik kazandı. Öte yandan İlkay Gündoğan'ın yıldız ismi ikna edeceği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
Yönetim benzer şekilde Bernardo Silva'yı da sezon sonunda getirmeyi amaçlıyor. City ile sözleşmesi bitecek Portekizli yıldızın bonservis ödenmeden kadroya katılması planlanıyor.
Tıpkı Sane'de olduğu gibi imza parasıyla beraber transferin bitirilmesi hedefleniyor. Bernardo Silva'nın 3 yıllık sözleşme talep ettiği ve 50 milyon euroyu bulan bir maaş istediği vurgulanıyor. Sarı- kırmızılılar planlarını şimdiden hızlandırdı.
BU SEZON FORMDA
Manchester City'de 2017'den beri forma giyen Bernardo Silva, bu sezon formda bir görüntü çizdi. City ile Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Portekizli 10 numara, 47 resmi maçta forma giydi. Silva 3 gol atarken, 5 de asist yaptı.
JUVENTUS EN CİDDİ RAKİP
İtalya'da Serie A'da 6 yıldır şampiyon olamayan Juventus gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak istiyor. Teknik Direktör Luciano Spalletti ile gelecek sezon yola devam edecek Juve'nin Bernardo Silva'yı çok istediği vurgulandı.
GÜÇLÜ SANE REFERANSI
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun bitiminde Leroy Sane'yi kadrosuna katmıştı. Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Alman yıldız, imza parasıyla transfer edilmişti. Galatasaray, bu sezon da Bernardo Silva'da aynı yolu izleyecek.
DÜNYA KUPASI PLANI
2026 Dünya Kupası transferde belirleyici olacak. Galatasaray turnuva başlamadan önce Bernardo Silva hamlesini yapmak istiyor. Benzer şekilde diğer transferlerde de geç kalmamak adına 2026 Dünya Kupası belirleyici olacak.
SEÇİMDEN SONRA
Cimbom, 23 Mayıs Cumartesi gerçekleşecek seçimli genel kurulun ardından harekete geçecek. Bernardo Silva ile temasa geçen Galatasaray yönetimi, çalışmalarını hızlandıracak. Portekizli yıldızın haziran ayında gelmesi amaçlanıyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
