Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mohamed Salah bombası! Transfer görüşmesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'den Mohamed Salah bombası! Transfer görüşmesi ortaya çıktı

Son dakika haberi: Gelecek sezonun kadro planmasını yapan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer girişimi ortaya çıktı. Sarı lacivertli yönetimin sezon sonu Liverpool'dan ayrılacak olan Mohamed Salah için görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 21:46
Fenerbahçe'den Mohamed Salah bombası! Transfer görüşmesi ortaya çıktı

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen ve şampiyonluk umutlarını azaltan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetimin Liverpool'dan ayrılacak olan Mohamed Salah ile iki kez görüştüğü ortaya çıktı.

SEÇİM KARARI TRANSFERİ DURDURDU

A Spor'da yer alan habere göre; Sarı lacivertli yönetimin seçim kararı alması nedeniyle Mohamed Salah transferinde temaslarını durdurdu. Mısırlı yıldız Sarı lacivertlilerden yıllık 20 milyon Euro istediği öğrenildi.

33 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon İngiliz kulübüyle 39 maçta görev alırken 12 gol 8 asistlik katkı sağladı. Mısırlı dünya yıldızı 2017 yılından bu yana Liverpool forması giyiyordu.

G.Saray'dan taraftara açık antrenman! İşte o anlar
F.Bahçe, Barça ve Juve, Lewa'nın kararını bekliyor!
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
İzmir’de facia! Freni patlayan tır 10 aracı biçti: 1 polisimiz şehit oldu
Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 4 isim...
G.Saray'dan göndermeli paylaşım!
Fırtına'nın Göztepe mesaisi başladı! Fırtına'nın Göztepe mesaisi başladı! 20:29
Ertuğrul Doğan: İstanbul merkezli düzene karşı... Ertuğrul Doğan: İstanbul merkezli düzene karşı... 19:42
1. Lig play-off finalinin tarihi belli oldu! 1. Lig play-off finalinin tarihi belli oldu! 19:02
G.Saray'dan taraftara açık antrenman! İşte o anlar G.Saray'dan taraftara açık antrenman! İşte o anlar 19:00
G.Saray'dan Okan Buruk kararı! G.Saray'dan Okan Buruk kararı! 18:17
Erzurumspor FK şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı! Erzurumspor FK şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı! 17:19
Daha Eski
Berk Öztoprak masa tenisinde şampiyon! Berk Öztoprak masa tenisinde şampiyon! 16:54
Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 4 isim... Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 4 isim... 16:51
G.Saray'dan göndermeli paylaşım! G.Saray'dan göndermeli paylaşım! 16:42
Ziraat Türkiye Kupası Finali o şehirde! Ziraat Türkiye Kupası Finali o şehirde! 16:30
Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir! Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir! 15:58
F.Bahçe'ye transferde müjde! Nkunku... F.Bahçe'ye transferde müjde! Nkunku... 15:45