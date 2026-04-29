Fenerbahçe'den Mohamed Salah bombası! Transfer görüşmesi ortaya çıktı

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen ve şampiyonluk umutlarını azaltan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetimin Liverpool'dan ayrılacak olan Mohamed Salah ile iki kez görüştüğü ortaya çıktı.

SEÇİM KARARI TRANSFERİ DURDURDU

A Spor'da yer alan habere göre; Sarı lacivertli yönetimin seçim kararı alması nedeniyle Mohamed Salah transferinde temaslarını durdurdu. Mısırlı yıldız Sarı lacivertlilerden yıllık 20 milyon Euro istediği öğrenildi.

33 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon İngiliz kulübüyle 39 maçta görev alırken 12 gol 8 asistlik katkı sağladı. Mısırlı dünya yıldızı 2017 yılından bu yana Liverpool forması giyiyordu.