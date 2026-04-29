Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de flaş Ederson gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

Fenerbahçe'de flaş Ederson gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

Fenerbahçe'de son haftaların tartışılan isimlerinden Ederson hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 21:54
Fenerbahçe'de son haftaların tartışılan ismi kaleci Ederson hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Brezilyalı kaleci Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta yaptığı hatalı çıkış ile 90+8. dakikada yenilen gole ve Fenerbahçe'nin sahadan beraberlikle ayrılmasına sebep olmuştu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin kaybettiği derbide ise Ederson, 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan bu gelişmeler sonrası Ederson için Fenerbahçe'den ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

Son olarak Brezilyalı eldiven hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Ederson Moraes'in sözleşmesinde 25 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinin olduğu belirtildi.

A Spor'un haberine göre, Ederson'un menajeri Suudi Arabistan takımları ile temas halinde olduğu öne sürüldü.

2026 Dünya Kupası'nın da oyuncunun geleceği için belirleyici olacağı vurgulandı.

