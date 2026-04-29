Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Gelecek sezon...
Sezonu üst üste 4. kez şampiyon tamamlamaya hazırlanan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Teknik Direktör Okan Buruk ile ilgili flaş bir karar alındığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 18:18
Bu sezon sonunda seçim olmasından dolayı da Okan Buruk'un durumunun lig ve Avrupa performansına göre kongre sonrası değerlendirileceği ifade ediliyordu.
DURSUN ÖZBEK NOKTAYI KOYDU
Ancak Başkan Dursun Özbek'in, hocasına güvenerek çok erkenden noktayı koyduğu öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre; Özbek'in, Okan Buruk'a bir sezon daha devam edeceği imzayı çok önceden attırdığı ortaya çıktı.
Başkanın başarılı teknik adamla geçtiğimiz aylarda yaptığı sohbette, "Bizim durumumuz belli olmaz. Ama sen bu takımın başında kalıp o hayalini gerçekleştirmeli ve bize bu gururu yaşatmalısın. 5 sene üst üste şampiyonluk istiyorum. Benim görev sürem içinde bunun gerçeklemesini arzu ediyorum ama biz olmasak da sen devam etmelisin. Bu sefer işi garantiye alıp ona göre imzalamanı istiyorum" dediği öğrenildi.
Başkan Özbek böylece kendisi devam etmese bile Okan Buruk'un durumunu garantiye aldığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün patronu, yeniden aday olmaya karar verip seçime de çok güçlü girince, Okan Buruk'un teknik direktörlüğü ile görev süresiyle sonlandırma yolunda önemli bir adım attı.
