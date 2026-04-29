Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Arsenal maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı CANLI

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atletico Madrid, evinde Arsenal ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde Barcelona'yı eleyerek son 4’e kalan İspanyol temsilcisi, evindeki ilk maçta gol yemeden avantaj yakalamayı hedeflerken; Sporting CP engelini aşarak yarı finale yükselen Arsenal, Londra’daki rövanş öncesi Madrid deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Atletico Madrid - Arsenal maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 21:51
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonunda finalin adı konmak üzere. Atletico Madrid, kendine has savunma disiplini ve Metropolitano'nun cehennem atmosferini kullanarak İngiliz devini eli boş göndermeyi planlıyor. Diğer tarafta ise bu sezon hem Premier Lig'de hem de Avrupa'da müthiş bir istikrar yakalayan Arsenal var. Londra ekibi, evine İspanya'dan avantajlı skoru alarak dönmek istiyor.

Atletico Madrid-Arsenal MAÇI 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi, Odegaard; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Atletico Madrid-Arsenal MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali kapsamındaki Atletico Madrid-Arsenal maçı 29 Nisan Çarşamba günü oynanıyor.

Atletico Madrid-Arsenal MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde tüm gözlerin Madrid'e çevrildiği bu büyük randevu, Türkiye Saati ile 22.00'de başladı.

Atletico Madrid-Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyadh Air Metropolitano'daki, sezonun 'erken finali' olarak nitelenen kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Atletico Madrid-Arsenal MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Atletico Madrid-Arsenal karşılaşması, tüm futbolseverlerin erişebilmesi için ŞİFRESİZ olarak yayınlanıyor.

Atletico Madrid-Arsenal MAÇININ HAKEMİ KİM?

Atletico Madrid-Arsenal maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalıyor. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlendi. Karşılaşmanın 4. hakemi Serdar Gözübüyük olurken VAR'da Dennis Higler, AVAR'da ise Pol van Boekel görev alıyor.

