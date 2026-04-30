Galatasaray'dan yerli operasyonu! Transfer listesinde 3 isim var
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğuna doğru ilerleyen Galatasaray'da yönetim, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılıların, transfer listesine üç yerli oyuncuyu dahil ettiği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
Bertuğ'u Rennes'den 2.2 milyon euroya alan Başakşehir'in sezon sonunda kapısı çalınacak.
Sarı-kırmızılı takımda Metehan başta olmak üzere birçok arkadaşı olan 23 yaşındaki forvetin de transfer konusuna sıcak baktığı öğrenildi.
DENİZ GÜL ALTERNATİF
Forvete yerli takviye planlayan Aslan'da alternatifler de netleşti. Bu sezon Porto ile Portekiz şampiyonluğuna yakın olan Deniz Gül, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alıyor.
21 yaşındaki genç yıldız bu sezon Porto'da 41 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı. Deniz, A Milli Takımımız'da da yer alıyor.
ÜMİT AKDAĞ LİSTEDE İLK SIRADA
Yerli transferine önem veren Galatasaray, bu sezon Alanyaspor formasıyla adından söz ettiren 22 yaşındaki savunmacı Ümit Akdağ ile ilgileniyor.
Sol stoper ve sol bekte yer alan Ümit'le sezon sonunda resmi temasların hızlanacağı aktarıldı. Ümit Akdağ bu sezon Alanyaspor'da 35 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 2 de asist yaptı.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
