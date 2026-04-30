Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan yerli operasyonu! Transfer listesinde 3 isim var

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Transfer listesinde 3 isim var

Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğuna doğru ilerleyen Galatasaray'da yönetim, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılıların, transfer listesine üç yerli oyuncuyu dahil ettiği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
Galatasaray'dan yerli operasyonu! Transfer listesinde 3 isim var

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray transfer planlamasını sürdürüyor.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Transfer listesinde 3 isim var

Sözleşmesi sona erecek Mauro İcardi'ye veda etme kararı alan sarı-kırmızılılar, forvet adayını Başakşehir'de buldu.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Transfer listesinde 3 isim var

Sezon başında Fransa'dan Başakşehir'e dönen Bertuğ Yıldırım, kısıtlı süreler almasına rağmen 7 gol-2 asistlik performans sergiledi ve Galatasaray'ın listesine girdi.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Transfer listesinde 3 isim var

Bertuğ'u Rennes'den 2.2 milyon euroya alan Başakşehir'in sezon sonunda kapısı çalınacak.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Transfer listesinde 3 isim var

Sarı-kırmızılı takımda Metehan başta olmak üzere birçok arkadaşı olan 23 yaşındaki forvetin de transfer konusuna sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Transfer listesinde 3 isim var

DENİZ GÜL ALTERNATİF

Forvete yerli takviye planlayan Aslan'da alternatifler de netleşti. Bu sezon Porto ile Portekiz şampiyonluğuna yakın olan Deniz Gül, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alıyor.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Transfer listesinde 3 isim var

21 yaşındaki genç yıldız bu sezon Porto'da 41 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı. Deniz, A Milli Takımımız'da da yer alıyor.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Transfer listesinde 3 isim var

ÜMİT AKDAĞ LİSTEDE İLK SIRADA
Yerli transferine önem veren Galatasaray, bu sezon Alanyaspor formasıyla adından söz ettiren 22 yaşındaki savunmacı Ümit Akdağ ile ilgileniyor.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Transfer listesinde 3 isim var

Sol stoper ve sol bekte yer alan Ümit'le sezon sonunda resmi temasların hızlanacağı aktarıldı. Ümit Akdağ bu sezon Alanyaspor'da 35 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

