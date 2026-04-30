Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de 1+3 yıl planı! Adayların hedefi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 1+3 yıl planı! Adayların hedefi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de tüm gözler 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli kongreye çevrildi. Sarı-lacivertlilerde 3 başkan adayının hedefi ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe'de tüm gözler bir anda saha içinden saha dışına döndü. Sadettin Saran'ın açıkladığı 6-7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede seçilecek yeni başkan bekleniyor. Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk olmak üzere 3 aday netleşti.

Söz konusu 3 aday göreve 1 seneliğine değil, 4 seneliğine gelmek istiyor. Tüm adaylar 1+3 yıl planıyla hazırlanıyor. 2027'de yapılacak olağan seçimli genel kurula tek aday girecek gücü kazanmayı amaçlıyor. Üç adayın da hedefi 2027'deki kongreye şampiyon olarak gitmek.

KARTAL VE KOCAMAN

Üç başkan adayı da şu anda yönetim kurullarını belirliyor. Güçlü adaylarla ekonomik olarak kulübe fayda sağlayacak listeler hedefleniyor. Adaylar daha sonra yeni teknik direktör konusunda kolları sıvayacak. Üç başkan adayının ilk tercihi de yerli hocalardan yana.

Yerli hocalar arasında İsmail Kartal ve Aykut Kocaman isimleri ön planda.

Hakan Safi'nin özellikle İsmail Kartal'la yakın bir iletişimi var. Yabancı ve yerli bütün teknik direktör adayları için çalışmalar hızlanacak. Transferde de 2026 FIFA Dünya Kupası hesaba katılarak hızlı adımlar atılacak.

BARIŞ GÖKTÜRK'TEN STAT PLANI

Başkan adaylarından Barış Göktürk, mevcut stat çalışmalarını 2 yıl içerisinde bitirmeyi vaat ediyor. Göktürk'ün kapasiteyi 60-65 bine çıkarmayı, loca sayısını artırmayı ve stadın yerini değiştirmeden aynı yerde yapmayı hedeflediği kaydedildi.

AYDINLAR'DAN GÜÇLÜ YATIRIM

Daha önce Fenerbahçe'de Ali Şen döneminde yönetim kurulu üyeliği de yapan Mehmet Ali Aydınlar, güçlü bir yatırımla gelmeyi planlıyor. Başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar'ın kasa kolaylığı sağlayacağı ve güçlü bir yönetimle sarı-lacivertli kulübe ekonomik getiri sağlayacağı kaydedildi. Aydınlar'ın uzun süredir planlarını hazırladığı da dile getirildi.

SAFİ'DEN TRANSFER ÇALIŞMASI

Başkan adaylığı konusunda uzun zamandır çalışmalarını yapan Hakan Safi, teknik direktör ve futbolcu transferlerinde temaslarına başladı. Hakan Safi'nin 6-7 Haziran öncesinde teknik direktörünü açıklamayı planladığı, bazı transferlerini de duyuracağı ifade edildi. Geçtiğimiz dönem Başkan Ali Koç'un yönetiminde olan Hakan Safi'nin güçlü bir yönetim kuracağı aktarıldı.

RESMİ TANITIMLAR BEKLENİYOR

Üç başkan adayı; Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk'ün kısa süre içerisinde resmi tanıtım lansmanları düzenlemeleri bekleniyor. Üç adayın da yönetim kurulu listelerini tanıtarak resmen seçim çalışmalarına başlayacakları ifade edildi.

KADRO PLANLAMASI

Başkan adayları transfer çalışmalarına hız verdi. Hem ayrılması istenen futbolcular hem de kadrodaki eksiklere göre adımların atılması amaçlanıyor. Adayların şu anki yönetimden bilgiler isteyeceği aktarıldı.

F.Bahçe, Barça ve Juve, Lewa'nın kararını bekliyor!
İlkay dünya yıldızını G.Saray'a getiriyor!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
CANLI | İsrail'den S"umud"a saldırı: Müdahale edilen gemi sayısı 22'ye çıktı | Türkiye'den tepki
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi!
G.Saray'dan yerli operasyonu! 3 isim birden
