Fenerbahçe'de 1+3 yıl planı! Adayların hedefi ortaya çıktı
Fenerbahçe'de tüm gözler 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli kongreye çevrildi. Sarı-lacivertlilerde 3 başkan adayının hedefi ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
Yerli hocalar arasında İsmail Kartal ve Aykut Kocaman isimleri ön planda.
Hakan Safi'nin özellikle İsmail Kartal'la yakın bir iletişimi var. Yabancı ve yerli bütün teknik direktör adayları için çalışmalar hızlanacak. Transferde de 2026 FIFA Dünya Kupası hesaba katılarak hızlı adımlar atılacak.
BARIŞ GÖKTÜRK'TEN STAT PLANI
Başkan adaylarından Barış Göktürk, mevcut stat çalışmalarını 2 yıl içerisinde bitirmeyi vaat ediyor. Göktürk'ün kapasiteyi 60-65 bine çıkarmayı, loca sayısını artırmayı ve stadın yerini değiştirmeden aynı yerde yapmayı hedeflediği kaydedildi.
AYDINLAR'DAN GÜÇLÜ YATIRIM
Daha önce Fenerbahçe'de Ali Şen döneminde yönetim kurulu üyeliği de yapan Mehmet Ali Aydınlar, güçlü bir yatırımla gelmeyi planlıyor. Başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar'ın kasa kolaylığı sağlayacağı ve güçlü bir yönetimle sarı-lacivertli kulübe ekonomik getiri sağlayacağı kaydedildi. Aydınlar'ın uzun süredir planlarını hazırladığı da dile getirildi.
SAFİ'DEN TRANSFER ÇALIŞMASI
Başkan adaylığı konusunda uzun zamandır çalışmalarını yapan Hakan Safi, teknik direktör ve futbolcu transferlerinde temaslarına başladı. Hakan Safi'nin 6-7 Haziran öncesinde teknik direktörünü açıklamayı planladığı, bazı transferlerini de duyuracağı ifade edildi. Geçtiğimiz dönem Başkan Ali Koç'un yönetiminde olan Hakan Safi'nin güçlü bir yönetim kuracağı aktarıldı.
RESMİ TANITIMLAR BEKLENİYOR
Üç başkan adayı; Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk'ün kısa süre içerisinde resmi tanıtım lansmanları düzenlemeleri bekleniyor. Üç adayın da yönetim kurulu listelerini tanıtarak resmen seçim çalışmalarına başlayacakları ifade edildi.
KADRO PLANLAMASI
Başkan adayları transfer çalışmalarına hız verdi. Hem ayrılması istenen futbolcular hem de kadrodaki eksiklere göre adımların atılması amaçlanıyor. Adayların şu anki yönetimden bilgiler isteyeceği aktarıldı.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
