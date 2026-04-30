Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan ses getirecek hamle! Taraftara transfer müjdesi

Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u yenerek üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan etmeyi hedeflerken, transferde de dikkat çeken bir adım attı. Sarı-kırmızılı ekip, İtalyan devi Milan'da sorunlar yaşayan yıldız futbolcuyu kiralamak için harekete geçti. İşte gelişmeler… | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
Sarı-kırmızılılar, Samsunspor deplasmanında üst üste dördüncü şampiyonluğunu almayı hedeflerken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı çıtasını yukarı çekmek isteyen Galatasaray, Milan'dan Rafael Leao'yu yakından izliyor.

Son dönemde Milan'da sorunlar yaşayan 26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu için harekete geçilmesi hedefleniyor.

Rafael Leao'nun da tekliflere açık olacağı belirtildi. Son dönemde Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Leroy Sane hamleleriyle ses getiren Aslan, Rafael Leao'yu da gözüne kestirdi.

Milan'la sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek ünlü yıldızın piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösterildi. Cimbom, Rafael Leao'yu kiralık olarak getirmek istiyor.

28 MAÇTA 10 GOL

Rafael Leao, bu sezon Milan formasıyla 28 resmi maça çıkarken 10 gol attı ve 3 asist yaptı. Hücum hattında her yerde oynayan Portekizli yıldız, bin 829 dakika süre aldı.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Rafael Leao, son dönemde Milan taraftarlarından tepki almaya başladı. Serie A'da lider İnter'in 12 puan gerisinde kalan Milan'da taraftarların tepkileri nedeniyle instagram hesabını kapatmak zorunda kalan Leao'nun mutsuz olduğu belirtildi.

