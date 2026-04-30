Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi CANLI İZLE | Nottingham Forest-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Nottingham Forest, sahasında Aston Villa’yı ağırlıyor. Çeyrek finalde Porto’yu eleyerek 42 yıl sonra bir Avrupa yarı finaline yükselen Forest, taraftarı önünde büyük bir avantaj peşinde. Avrupa Ligi uzmanı Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ise çeyrek finaldeki 7-1'lik Bologna zaferinin öz güveniyle İstanbul’daki final yolunda ilk adımı Madrid deplasmanında atmak istiyor. Peki, Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 08:38
Nottingham Forest-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından birinde bir Midlands Derbis" heyecanı yaşanacak. Teknik direktör Vitor Pereira ile müthiş bir çıkış yakalayan Nottingham Forest, geçtiğimiz hafta Sunderland'i 5-0 yenerek moral depoladı. Igor Jesus'un turnuvadaki performansı ve Morgan Gibbs-White'ın yaratıcılığı, Forest'ın en büyük kozları olacak. Kendi evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyen Nottingham, dev bütçeli rakiplerini saf dışı bırakıp Avrupa tarihindeki o şanlı günlerine geri dönmeyi hedefliyor. Konuk ekip Aston Villa cephesinde ise tek bir hedef var: Kupa. Daha önce bu kupayı 4 kez kazanan Unai Emery, Kupa Beyi unvanını bu sezon Villa Park'a taşımak istiyor. İki takım arasında ligde oynanan son maçın 1-1 berabere bitmiş olması, bu eşleşmenin ne kadar dengeli ve taktiksel bir savaşa sahne olacağının en büyük kanıtı. İşte Nottingham Forest-Aston Villa maçının detayları!

Nottingham Forest-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi yarı finali kapsamındaki Nottingham Forest-Aston Villa maçı, 30 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Nottingham Forest-Aston Villa MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazanan tarafın final yolunda büyük avantaj elde edeceği Nottingham Forest-Aston Villa maçı, Türkiye Saati ile 22.00'de oynanacak.

Nottingham Forest-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Nottingham Forest-Aston Villa MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR👈

Nottingham Forest-Aston Villa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Sangare, Anderson, Gibbs-White; Wood, Jesus

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins

