Ziraat Türkiye Kupası
İşte Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri

Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 13:07
Trendyol Süper Lig'de 32'nci haftada oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle...

1 Mayıs Cuma

17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

2 Mayıs Cumartesi

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

3 Mayıs Pazar

20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol

