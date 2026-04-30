Fenerbahçe'de yeni yönetimi kriz karşılayacak!

Fenerbahçe'de 6-7 Mayıs tarihlerinde göreve gelecek yeni başkan ve yönetim, oldukça sorunlu bir tabloyla karşı karşıya kalacak ve kısa süre içinde pek çok meseleye çözüm üretmek zorunda olacak.

YENİ HOCA VE KADRO KRİZİ Yeni yönetimin öncelikli gündemlerinden biri, yolların ayrıldığı Domenico Tedesco yerine teknik direktör belirlemek olacak. Ayrıca kiralık gönderilen ve kadro planlamasında yer almayan futbolcuların geri dönüşüyle birlikte, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli ekipte 22'si yabancı olmak üzere toplam 34 oyunculuk geniş bir kadro oluşacak. Bu nedenle yönetim, birçok oyuncuyla vedalaşarak kadroyu daha dengeli bir yapıya kavuşturmak için yoğun çaba harcayacak.