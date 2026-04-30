Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yeni yönetimi kriz karşılayacak!

Fenerbahçe'de yeni yönetimi kriz karşılayacak!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından sarı-lacivertlilerin yeni başkanı belli olacak. Öte yandan seçim öncesi yeni yönetimin devralacağı enkazın detayları ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkanını bekleyen o kriz... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 11:52
Fenerbahçe'de yeni yönetimi kriz karşılayacak!

Fenerbahçe'de 6-7 Mayıs tarihlerinde göreve gelecek yeni başkan ve yönetim, oldukça sorunlu bir tabloyla karşı karşıya kalacak ve kısa süre içinde pek çok meseleye çözüm üretmek zorunda olacak.

Fenerbahçe'de yeni yönetimi kriz karşılayacak!

YENİ HOCA VE KADRO KRİZİ

Yeni yönetimin öncelikli gündemlerinden biri, yolların ayrıldığı Domenico Tedesco yerine teknik direktör belirlemek olacak. Ayrıca kiralık gönderilen ve kadro planlamasında yer almayan futbolcuların geri dönüşüyle birlikte, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli ekipte 22'si yabancı olmak üzere toplam 34 oyunculuk geniş bir kadro oluşacak. Bu nedenle yönetim, birçok oyuncuyla vedalaşarak kadroyu daha dengeli bir yapıya kavuşturmak için yoğun çaba harcayacak.

Fenerbahçe'de yeni yönetimi kriz karşılayacak!

MALİ YAPI ALARM VERİYOR

Kulübün bir diğer kritik başlığı ise mali yapı. Chobani ile yapılan stat isim sponsorluğu anlaşmasının ardından, mevcut yönetimin gelecek sezona ait 14 milyon euroluk geliri önceden kullandığı belirtiliyor. Yeni yönetimin, hem transfer harcamalarında hem de oyuncu maaşlarında aksama yaşanmaması adına güçlü bir nakit akışı oluşturması şart. Bu noktada, göreve gelecek başkanın finansal destek sağlayabilecek kapasitede olması büyük önem taşıyor. Kulübün ekonomik durumunun detaylı şekilde incelenmesi ve gerekli tedbirlerin hızla hayata geçirilmesi gerekecek.

Fenerbahçe'de yeni yönetimi kriz karşılayacak!

ŞAMPİYONLAR LİGİ DENKLEMİ

Milliyet'te yer alan habere göre; sezonun ligde ikinci sırada tamamlanması da Fenerbahçe için büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli ekip, son haftalarda Trabzonspor'un gerisine düşerek ligi üçüncü sırada bitirirse, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali ortadan kalkacak.

Fenerbahçe'de yeni yönetimi kriz karşılayacak!

Bu senaryo, yeni yönetimin transfer planlamasını doğrudan zorlaştırırken eleme turlarında başarı sağlanamaması halinde gruplara kalınamaması nedeniyle ciddi bir gelir kaybı da gündeme gelecek. Bu yüzden sezonun hangi sırada tamamlanacağı, yeni sezon öncesinde camianın en yakından takip ettiği konu haline gelmiş durumda.

