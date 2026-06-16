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Haberler TFF 1.Lig Orkun Kökçü'nün abisi 1. Lig'e transfer oldu!

Orkun Kökçü'nün abisi 1. Lig'e transfer oldu!

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Vanspor FK, Orkun Kökçü'nün abisi Ozan Can Kökçü'yü transfer etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 10:06
Orkun Kökçü'nün abisi 1. Lig'e transfer oldu!

TFF 1. Lig'de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü'yü kadrosuna kattı.

Vanspor FK'den yapılan açıklamada, son olarak Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada, "Orta saha bölgesinde görev yapan Ozan Can Kökçü'nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar dileriz" denildi.

Ozan Can Kökçü'nün Beşiktaş'ta forma giyen Orkun Kökçü'nün ağabeyi olduğu belirtildi.

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