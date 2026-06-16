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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de o transfer Archie Brown'a bağlı!

Fenerbahçe'de o transfer Archie Brown'a bağlı!

Yaz transfer döneminde güçlendirmek istediği mevkilerden biri de sol bek olan Fenerbahçe, olası bir takviye öncesi Archie Brown'ın vedasını bekliyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz oyuncunun ayrılığı gerçekleşirse halihazırda temasta olduğu o oyuncu ve takımı ile masaya oturacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 09:38
Fenerbahçe'de o transfer Archie Brown'a bağlı!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerini kazanan Aziz Yıldırım ve ekibi, vakit kaybetmeden yaz transfer dönemi çalışmalarına yoğunlaştı.

Fenerbahçe'de o transfer Archie Brown'a bağlı!

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk hasretine son vermek üzere takviye yapılacak bölgeleri belirledi.

Fenerbahçe'de o transfer Archie Brown'a bağlı!

Bu doğrultuda sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen Kadıköy temsilcisinde ilk olarak Archie Brown'a odaklanıldı.

Fenerbahçe'de o transfer Archie Brown'a bağlı!

Fenerbahçe, Archie ile yollarını ayırmadan sol bek transferi yapmayacak.

Fenerbahçe'de o transfer Archie Brown'a bağlı!

Öte yandan İngiliz oyuncu ile vedalaşılması durumunda gözler Emerson Palmieri'de olacak.

Fenerbahçe'de o transfer Archie Brown'a bağlı!

Yönetim, temas halinde olduğu tecrübeli futbolcuda şimdilik vites düşürdü ve Archie düğümünü çözmeye odaklandı.

Fenerbahçe'de o transfer Archie Brown'a bağlı!

İngiliz sol bekin satılması halinde ise Marsilya'yla masaya oturulacak.

Fenerbahçe'de o transfer Archie Brown'a bağlı!

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, Eylül 2025'te West Ham'dan 700 bin euro bonservis karşılığında transfer edilmişti.

Fenerbahçe'de o transfer Archie Brown'a bağlı!

31 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu sezon Fransız ekibiyle 37 maçta 2.813 dakika süre aldı ve 3 asist katkısı sundu.

Fenerbahçe'de o transfer Archie Brown'a bağlı!

Santos altyapısında yetişen Emerson Marsilya ve West Ham dışında Roma, Chelsea ve Lyon formalarını terletti.

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