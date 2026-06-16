Fenerbahçe'de o transfer Archie Brown'a bağlı!
Yaz transfer döneminde güçlendirmek istediği mevkilerden biri de sol bek olan Fenerbahçe, olası bir takviye öncesi Archie Brown'ın vedasını bekliyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz oyuncunun ayrılığı gerçekleşirse halihazırda temasta olduğu o oyuncu ve takımı ile masaya oturacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 09:38
Fenerbahçe, Archie ile yollarını ayırmadan sol bek transferi yapmayacak.
Öte yandan İngiliz oyuncu ile vedalaşılması durumunda gözler Emerson Palmieri'de olacak.
Yönetim, temas halinde olduğu tecrübeli futbolcuda şimdilik vites düşürdü ve Archie düğümünü çözmeye odaklandı.
İngiliz sol bekin satılması halinde ise Marsilya'yla masaya oturulacak.
Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, Eylül 2025'te West Ham'dan 700 bin euro bonservis karşılığında transfer edilmişti.
31 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu sezon Fransız ekibiyle 37 maçta 2.813 dakika süre aldı ve 3 asist katkısı sundu.
Santos altyapısında yetişen Emerson Marsilya ve West Ham dışında Roma, Chelsea ve Lyon formalarını terletti.
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