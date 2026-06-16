Galatasaray'dan Napoli'ye 85 milyon euro'luk fatura! Transfer...

NAPOLI O RAKAMI VERMEYE HAZIR Haberde, geçtiğimiz yaz Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo'nun sözleşmesinde 55 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğu hatırlatılırken, Napoli'nin bu rakamı karşılamaya hazır olduğu ifade edildi.

TOPLAM 85 MİLYON EURO Sarı-kırmızılı kulübün Gabriel Sara için ise 30 milyon euro bonservis talep etmeyi planladığı aktarıldı.