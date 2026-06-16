Galatasaray'dan Napoli'ye 85 milyon euro'luk fatura! Transfer...
Galatasaray, Napoli'nin transfer gündeminde yer aldığı belirtilen 2 yıldız futbolcusunun bonservisini belirledi. Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Victor Osimhen ve Noa Lang görüşmelerinde zorluk çıkaran İtalyan ekibinden servet istedi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 12:06 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 12:11
NAPOLI O RAKAMI VERMEYE HAZIR
Haberde, geçtiğimiz yaz Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo'nun sözleşmesinde 55 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğu hatırlatılırken, Napoli'nin bu rakamı karşılamaya hazır olduğu ifade edildi.
TOPLAM 85 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılı kulübün Gabriel Sara için ise 30 milyon euro bonservis talep etmeyi planladığı aktarıldı.
Böylece Galatasaray'ın iki oyuncu için toplam 85 milyon euro'luk bir değer belirlediği ve bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmadığı iddia edildi.
Haberde ayrıca, Napoli'nin söz konusu bonservis bedelini kabul etmesi halinde Singo ve Sara'nın kariyerlerini İtalya'da sürdürmelerinin önünde önemli bir engel kalmayacağı vurgulandı.
ZORLUK ÇIKARMA SIRASI G.SARAY'DA
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Victor Osimhen transferi konusunda Napoli ile uzun süren ve zorlu görüşmeler gerçekleştirmişti.
İki kulüp, devre arasında Noa Lang'ın kiralanma sürecinde de sıkı pazarlıklar yürütmüştü.
Şimdi ise transfer masasındaki avantajın Galatasaray'da olduğu belirtilirken, Napoli'nin Singo ve Gabriel Sara için belirlenen toplam 85 milyon euroluk bonservis bedelini karşılaması halinde iki futbolcunun Serie A'nın yolunu tutabileceği ifade edildi.
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