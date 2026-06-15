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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transfer şoku! Tam 35 milyon Euro...

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Tam 35 milyon Euro...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'yi şoka eden bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız ismi kadrosuna katmak için harekete geçen sarı lacivertli ekip, neye uğradığını şaşırdı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 12:01
Fenerbahçe'ye transfer şoku! Tam 35 milyon Euro...

Fenerbahçe yeni başkanını Aziz Yıldırım olarak belirledikten hemen sonra transfer çalışmalarına da başladı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Tam 35 milyon Euro...

Yıldırım'ın direktifleri doğrultusunda hareket eden komite belirli profiller üzerinde aksiyon almaya devam ediyor.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Tam 35 milyon Euro...

Bu kapsamda takımda eksikliği hissedilen hücum kanat oyuncusu transfer etmek adına düğmeye basıldı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Tam 35 milyon Euro...

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un yıldızı Karim Adeyemi için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Tam 35 milyon Euro...

Bundesliga devi, bu transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'den tam 35 milyon euro bonservis talep etti.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Tam 35 milyon Euro...

Sarı-lacivertliler, bu fiyat sonrasında; transfer girişimlerini başlamadan askıya aldı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Tam 35 milyon Euro...

Alman Milli Takımı oyuncusundan vazgeçen yönetim, alternatif isimler üzerine çalışma başlattı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Tam 35 milyon Euro...

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan oyuncu, geride bıraktığımız sezonda kulübü adına 39 maçta 10 gol atıp 6 asist üretti.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Tam 35 milyon Euro...

24 yaşındaki oyuncunun Alman kulübü ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.

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