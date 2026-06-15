Fenerbahçe'ye transfer şoku! Tam 35 milyon Euro...
Son dakika haberleri... Fenerbahçe'yi şoka eden bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız ismi kadrosuna katmak için harekete geçen sarı lacivertli ekip, neye uğradığını şaşırdı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 12:01
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un yıldızı Karim Adeyemi için harekete geçti.
Bundesliga devi, bu transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'den tam 35 milyon euro bonservis talep etti.
Sarı-lacivertliler, bu fiyat sonrasında; transfer girişimlerini başlamadan askıya aldı.
Alman Milli Takımı oyuncusundan vazgeçen yönetim, alternatif isimler üzerine çalışma başlattı.
Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan oyuncu, geride bıraktığımız sezonda kulübü adına 39 maçta 10 gol atıp 6 asist üretti.
24 yaşındaki oyuncunun Alman kulübü ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.
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