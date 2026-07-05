Norveç, 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Norveç'e galibiyeti ve turu getiren golleri 79'uncu ve 90'ıncı dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Brezilya'nın tek golü ise 90+10'uncu dakikada Neymar'dan (P) geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte çeyrek finale yükselen Norveç, Meksika-İngiltere eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Norveç'in golcüsü Erling Haaland sahnede! Schjelderup getirdi golcü bitirdi! 1-0! 🇳🇴 pic.twitter.com/pWl6564RKq — TRT Spor (@trtspor) July 5, 2026

⚽️ Erling Haaland atıyor Vikingler çeyrek finale doğru kürek çekiyor! pic.twitter.com/Z4Xcjegobz — TRT Spor (@trtspor) July 5, 2026