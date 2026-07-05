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Haberler Dünya Kupası Norveç, Brezilya'yı Haaland ile yıktı!

Norveç, Brezilya'yı Haaland ile yıktı!

2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Norveç, Brezilya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İşte maçın detayları...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 01:04 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 01:15
Norveç, Brezilya'yı Haaland ile yıktı!

Norveç, 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Norveç'e galibiyeti ve turu getiren golleri 79'uncu ve 90'ıncı dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Brezilya'nın tek golü ise 90+10'uncu dakikada Neymar'dan (P) geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte çeyrek finale yükselen Norveç, Meksika-İngiltere eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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