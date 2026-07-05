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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Wimbledon'da Sabalenka elendi Djokovic çeyrek finalde!

Wimbledon'da Sabalenka elendi Djokovic çeyrek finalde!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Aryna Sabalenka elendi, Novak Djokovic ise çeyrek finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 23:05
Wimbledon'da Sabalenka elendi Djokovic çeyrek finalde!

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvaya 4. tur karşılaşmalarıyla devam edildi.

Dünya 8 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Rus Roman Safiullin'i 7-6, 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Rus raket Aryna Sabalenka, Japon sporcu Naomi Osaka'ya 6-2 ve 7-6'lık setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Naomi Osaka, bu sonuçla Wimbledon'da ilk defa çeyrek finale yükselmiş oldu.

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