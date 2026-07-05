Brezilya-Norveç maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası'nda hataya yer olmayan en kritik viraja girildi. Hücum hattındaki yaratıcı starları, büyüleyici pas kalitesi ve jeneriklik golleriyle turnuvanın en çok izlenen takımı olan Brezilya, çeyrek final biletini kapmak için sahaya çıkıyor. Diğer tarafta ise durdurulması imkansız gol makinesi Erling Haaland'ın sürüklediği, orta sahada Arsenal'in maestrosu Odegaard ile taktiksel bir olgunluk yakalayan Norveç, Sambacılar karşısında kariyerlerinin en büyük sınavlarından birini vermeye hazırlanıyor.

Brezilya-Norveç maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BREZİLYA-NORVEÇ MAÇI 11'LER

Brezilya: Alisson, Danilo, Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes, Rayan, Martinelli, Vinicius Jr, Cunha.

Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Berg, Odegaard, Nusa, Sorloth, Haaland.

Brezilya-Norveç MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası son 16 turu kapsamındaki Brezilya-Norveç mücadelesi 5 Temmuz Pazar günü oynanıyor.

Brezilya-Norveç MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın çeyrek finale yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 23.00'te çaldı.

Brezilya-Norveç MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya-Norveç mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.