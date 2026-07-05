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Haberler Dünya Kupası Brezilya-Norveç maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Brezilya-Norveç maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda, futbol dünyasını ekrana kilitleyecek bir randevu sahne alıyor. Grup aşamalarının ardından eleme turlarındaki iddiasını kanıtlayan Güney Amerika futbolunun incisi Brezilya, son 32 turunu başarıyla geçerek Haaland ve Odegaard liderliğinde tarih yazmak isteyen inatçı Norveç ile karşı karşıya geliyor. Kaybedenin kupaya veda edeceği, kazanan ekibin ise adını çeyrek finale yazdırarak dünyanın en iyi 8 takımı arasına gireceği bu tarihi mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 22:49
Brezilya-Norveç maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası'nda hataya yer olmayan en kritik viraja girildi. Hücum hattındaki yaratıcı starları, büyüleyici pas kalitesi ve jeneriklik golleriyle turnuvanın en çok izlenen takımı olan Brezilya, çeyrek final biletini kapmak için sahaya çıkıyor. Diğer tarafta ise durdurulması imkansız gol makinesi Erling Haaland'ın sürüklediği, orta sahada Arsenal'in maestrosu Odegaard ile taktiksel bir olgunluk yakalayan Norveç, Sambacılar karşısında kariyerlerinin en büyük sınavlarından birini vermeye hazırlanıyor.

Brezilya-Norveç maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BREZİLYA-NORVEÇ MAÇI 11'LER

Brezilya: Alisson, Danilo, Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes, Rayan, Martinelli, Vinicius Jr, Cunha.

Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Berg, Odegaard, Nusa, Sorloth, Haaland.

Brezilya-Norveç MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası son 16 turu kapsamındaki Brezilya-Norveç mücadelesi 5 Temmuz Pazar günü oynanıyor.

Brezilya-Norveç MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın çeyrek finale yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 23.00'te çaldı.

Brezilya-Norveç MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya-Norveç mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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