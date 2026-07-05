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Haberler Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon ABD!

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon ABD!

FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın final maçında ABD, Sırbistan'ı 107-81 mağlup ederek şampiyon oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 23:21
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon ABD!

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın finalinde ABD ile Sırbistan, altın madalya için karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadeleye etkili başlayan ABD, ilk çeyreği 30-19 üstün tamamlamasının ardından soyunma odasına da 57-45 önde gitti.

İkinci yarıda üstün oyununa devam eden ABD, üçüncü çeyreğini 81-61 önde tamamladığı maçı 107-81 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

KUPAYI FIBA BAŞKANI ŞEYH SAUD ALİ AL THANI VERDİ

ABD 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Organizasyonda şampiyonluğa ulaşan ABD'ye kupasını Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani takdim etti.

ABD'li basketbolcular, kupayı kaldırmalarının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

ÖMER KUTLUAY, TURNUVANIN EN İYİ BEŞİNE SEÇİLDİ

Türkiye'nin oyuncularından Ömer Kutluay, turnuvanın en iyi beşine seçildi.

Final maçının ardından açıklanan en iyi beşte Kutluay'ın yanı sıra ABD'den Joaquim Boumtje Boumtje ile Beckham Black, Avustralya'dan Luke Paul ve Sırbistan'dan Nikola Kusturica yer aldı.

Ayrıca "Turnuvanın en değerli oyuncusu" ödülünü de ABD'li basketbolcu Joaquim Boumtje Boumtje kazandı.

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