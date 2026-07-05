Başkan Erdoğan'dan Başpehlivan Erkan Taş'a tebrik!

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, "665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." İfadeleri yer aldı.
665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. pic.twitter.com/3y8wld63mC— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2026