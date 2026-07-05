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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Güreş Başkan Erdoğan'dan Başpehlivan Erkan Taş'a tebrik!

Başkan Erdoğan'dan Başpehlivan Erkan Taş'a tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kazanan başpehlivan Erkan Taş'ı resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile tebrik etti.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 23:18
Başkan Erdoğan'dan Başpehlivan Erkan Taş'a tebrik!

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, "665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." İfadeleri yer aldı.

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