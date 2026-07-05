CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Meksika-İngiltere maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası son 16 turu CANLI MAÇ

Meksika-İngiltere maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası son 16 turu CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarihi bir mücadele yaşanıyor. Ev sahibi Meksika ile İngiltere, son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Javier Aguirre yönetimindeki Meksika, turnuvada gösterdiği savunma performansıyla dikkat çekerken, Thomas Tuchel'in süper yıldızlardan oluşan İngiltere kadrosuyla çeyrek final biletini almak istiyor. Erken final havasındaki bu dev kapışmada kazanan, dünyanın en iyi 8 takımı arasına girme hakkı kazanacak. Kaybeden ise şampiyonluk hayallerine veda edecek. Meksika-İngiltere maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 03:48 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 04:51
Meksika-İngiltere maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası son 16 turu CANLI MAÇ

Dünya Kupası'nda hataya yer olmayan en kritik viraja girildi. Mexico City Stadyumu, futbol tarihinin en coşkulu iki ekolünün görkemli çarpışmasına ev sahipliği yapıyor. Julian Quinones ve tecrübeli golcü Raul Jimenez gibi etkili silahlarıyla ev sahibi unvanını sonuna kadar kullanmak isteyen Meksika, yüz binlerin desteğiyle çeyrek final biletini kapmak istiyor. Diğer tarafta ise Jude Bellingham'ın oyun aklı ve kaptan Harry Kane'in bitiriciliğiyle turnuva kazanma genetiğini sahaya yansıtan İngiltere, bu zorlu deplasmandan zaferle ayrılarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmeyi planlıyor. Meksika-İngiltere maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

MEKSİKA-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası son 16 turu kapsamındaki Meksika-İngiltere mücadelesi 6 Temmuz Pazartesi günü oynanıyor.

MEKSİKA-İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın çeyrek finale yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 03.00'te çaldı.

MEKSİKA-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Meksika-İngiltere mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

MEKSİKA-İNGİLTERE MAÇI İLK 11'LER

Meksika: Rangel; Gallardo, Montes, Vázquez, Sánchez; Romo, Lira, Mora; Quiñones, Jiménez, Alvarado.

İngiltere: Pickford; O'Reilly, Konsa, Guéhi, Quansah; Rice, Anderson; Gordon, Bellingham, Saka; Kane.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Haaland Brezilya'yı evine yolladı!
G.Saray'dan seviye atlatacak transfer! Öyle bir yıldız geliyor ki...
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
Ankara NATO'nun en kritik zirvesine hazır! Program belli oldu: Başkan Erdoğan ikili görüşmeler yapacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
G.Saray'da gündem yeniden Onyedika!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jannik Sinner, çeyrek finalde! Jannik Sinner, çeyrek finalde! 00:14
"Pes etmemeyi çoğu kişiye öğrettik" "Pes etmemeyi çoğu kişiye öğrettik" 00:11
G.Saray transferi açıkladı! G.Saray transferi açıkladı! 00:08
17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon ABD! 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon ABD! 23:21
Başkan Erdoğan'dan Başpehlivan Erkan Taş'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan Başpehlivan Erkan Taş'a tebrik! 23:18
Sabalenka elendi Djokovic çeyrek finalde! Sabalenka elendi Djokovic çeyrek finalde! 23:05
Daha Eski
Fenerbahçe, Avusturya'da! Fenerbahçe, Avusturya'da! 23:02
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 21:38
Italiano'dan transfer sözleri! Italiano'dan transfer sözleri! 21:11
G.Saray'da gündem yeniden Onyedika! G.Saray'da gündem yeniden Onyedika! 20:37
Asensio'dan Kapadokya ziyareti! Asensio'dan Kapadokya ziyareti! 20:08
"Bu tarz turnuvalar bizi geliştiriyor" "Bu tarz turnuvalar bizi geliştiriyor" 19:55