Dünya Kupası'nda hataya yer olmayan en kritik viraja girildi. Mexico City Stadyumu, futbol tarihinin en coşkulu iki ekolünün görkemli çarpışmasına ev sahipliği yapıyor. Julian Quinones ve tecrübeli golcü Raul Jimenez gibi etkili silahlarıyla ev sahibi unvanını sonuna kadar kullanmak isteyen Meksika, yüz binlerin desteğiyle çeyrek final biletini kapmak istiyor. Diğer tarafta ise Jude Bellingham'ın oyun aklı ve kaptan Harry Kane'in bitiriciliğiyle turnuva kazanma genetiğini sahaya yansıtan İngiltere, bu zorlu deplasmandan zaferle ayrılarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmeyi planlıyor. Meksika-İngiltere maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

MEKSİKA-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası son 16 turu kapsamındaki Meksika-İngiltere mücadelesi 6 Temmuz Pazartesi günü oynanıyor.

MEKSİKA-İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazananın çeyrek finale yükseleceği ve kaybedenin ise turnuvaya veda edeceği kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 03.00'te çaldı.

MEKSİKA-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Meksika-İngiltere mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

MEKSİKA-İNGİLTERE MAÇI İLK 11'LER

Meksika: Rangel; Gallardo, Montes, Vázquez, Sánchez; Romo, Lira, Mora; Quiñones, Jiménez, Alvarado.

İngiltere: Pickford; O'Reilly, Konsa, Guéhi, Quansah; Rice, Anderson; Gordon, Bellingham, Saka; Kane.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Jude Bellingham'dan 2 dakikada 2 gol! İngiltere bir anda iki farklı öne geçti. pic.twitter.com/zqrV3FvWDX — TRT Spor (@trtspor) July 6, 2026

⚽️ Meksika şoktan hızlı çıktı! Julián Quiñones farkı bire indirdi! pic.twitter.com/SctBT2ELY6 — TRT Spor (@trtspor) July 6, 2026