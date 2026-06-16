CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kuraları çekilecek!

Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kuraları çekilecek!

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki rakipleri belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları 17 Haziran'da Nyon'da çekilecek. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 11:05
Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kuraları çekilecek!

Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri 17 Haziran'da yapılacak. Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek. İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.

F.Bahçe'de o transfer Archie'ye bağlı!
Kadıköy'den Beşiktaş'a transfer savaşı!
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
İmamoğlu İnşaat ve CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 3 ilde 27 şüpheli gözaltına alındı | Denetim tezgahı bilirkişi raporunda
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fransız yıldız Cimbom'a!
F.Bahçe'ye 3 yerli transferi birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'dan 3 transfer birden! Aslan'dan 3 transfer birden! 10:36
Sultanlar Belçika karşısında! Sultanlar Belçika karşısında! 10:15
Orkun Kökçü'nün abisi 1. Lig'e transfer oldu! Orkun Kökçü'nün abisi 1. Lig'e transfer oldu! 10:06
G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrıldı! G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrıldı! 01:11
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte puan durumu! Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte puan durumu! 09:28
F.Bahçe'de o transfer Archie'ye bağlı! F.Bahçe'de o transfer Archie'ye bağlı! 09:38
Daha Eski
Beşiktaş, Galatasaray Fuzul'u mağlup etti! Beşiktaş, Galatasaray Fuzul'u mağlup etti! 09:46
Terim'den Bizim Çocuklar'a tam destek! Terim'den Bizim Çocuklar'a tam destek! 09:47
Matei Ilie Kasımpaşa’da! Matei Ilie Kasımpaşa’da! 09:57
Mendy için flaş gelişme! Transfer... Mendy için flaş gelişme! Transfer... 01:11
Günün transfer sürprizi! Vaclav Cerny... Günün transfer sürprizi! Vaclav Cerny... 01:11
Ve G.Saray son kararını verdi! Mauro Icardi... Ve G.Saray son kararını verdi! Mauro Icardi... 01:11