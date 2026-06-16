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Haberler Basketbol Basketbol Süper Ligi'nde final serisi 3. maçı oynanacak!

Basketbol Süper Ligi'nde final serisi 3. maçı oynanacak!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin 3. maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko Sinan Erdem'de karşılaşacak. Seri 1-1'lik eşitlikle devam ediyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 11:15
Basketbol Süper Ligi'nde final serisi 3. maçı oynanacak!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Beşiktaş, 17 Haziran'da Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 17 Haziran saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Final serisinin ilk 2 maçı sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanırken, ilk maçı Beşiktaş 88-80'lik skorla kazandı. Fenerbahçe, 2. maçta 93-68 üstünlük sağladı ve seride durumu 1-1 yaptı.

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Erkekler Süper Ligi 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.

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