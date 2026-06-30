CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray MCT Technic'te McCollum ile yollar ayrıldı

Galatasaray MCT Technic'te McCollum ile yollar ayrıldı

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Errick McCollum ile yollar ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 20:30
Galatasaray MCT Technic'te McCollum ile yollar ayrıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten 38 yaşındaki basketbolcunun ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon başında yeniden sarı-kırmızılı renklerimize katılan, 2016 yılındaki tarihi Avrupa Kupası şampiyonluğumuzun da en önemli mimarlarından biri olan takım kaptanımız Errick McCollum'a, kulübümüze kattığı tüm unutulmaz değerler için sonsuz teşekkür ederiz. Galatasaray ailesine ve bu şanlı armaya verdiğin tüm emekler için minnettarız. Kariyerinin bundan sonraki döneminde sana ve ailene başarılar dileriz, Errick."

Galatasaray ilk transferini bitiriyor!
Fildişi Sahili-Norveç | CANLI
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Başkan Erdoğan kaos tüccarlarına mesajı verdi: Her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kolo Toure'den Oulai yorumu!
F.Bahçe'ye transferde dişli rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rizespor Başkanı Saruhan, Özil ile bir araya geldi Rizespor Başkanı Saruhan, Özil ile bir araya geldi 20:09
Anadolu Efes ayrılığı açıkladı! Anadolu Efes ayrılığı açıkladı! 20:07
Emre Mor deneme antrenmanına çıkacak! Emre Mor deneme antrenmanına çıkacak! 18:01
F.Bahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi... F.Bahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi... 15:48
RAMS Başakşehir'in hazırlık maçları programı belli oldu RAMS Başakşehir'in hazırlık maçları programı belli oldu 15:33
Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 80 milyon euro... Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 80 milyon euro... 15:31
Daha Eski
Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz devam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz devam! 14:40
Guendouzi'den şampiyonluk sözleri! Guendouzi'den şampiyonluk sözleri! 14:02
F.Bahçe'ye transferde dişli rakip! F.Bahçe'ye transferde dişli rakip! 13:40
TFF'den resmi açıklama! Yabancı kuralı... TFF'den resmi açıklama! Yabancı kuralı... 12:03
Kırkpınar'ın altın kemeri 29 yıldır daimi sahibini bekliyor Kırkpınar'ın altın kemeri 29 yıldır daimi sahibini bekliyor 11:35
Anadolu Efes'te bir dönem sona erdi! Anadolu Efes'te bir dönem sona erdi! 10:22