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Haberler Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki ikinci etap mücadelesi başlıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki ikinci etap mücadelesi başlıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Ankara etabının ilk maçında Belçika ile karşılaşacak. İkişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan iki takım, Ankara Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 10:15
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki ikinci etap mücadelesi başlıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) Ankara etabının ilk maçında 17 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek. İkinci etap karşılaşmalarını Ankara Spor Salonu'nda oynayacak ay-yıldızlı ekip, Belçika ile saat 19.30'da karşılaşacak. Her iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

Türkiye, Belçika'ya karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. A Milli Takım, 2022'de oynanan FIVB Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-1 yenmişti. Ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı son yenilgisini 2019 yılındaki VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı.

Milliler, ikinci etapta ayrıca Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek. Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Ankara etabı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

PASÖR ÇAPRAZLARI: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

PASÖRLER: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

SMAÇÖR: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

ORTA OYUNCULAR: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

LİBEROLAR: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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