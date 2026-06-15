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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ve Galatasaray son kararını verdi! Mauro Icardi...

Ve Galatasaray son kararını verdi! Mauro Icardi...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da Mauro Icardi için net bir karar alındı. Peki, Başkan Dursun Özbek'in bizzat takip ettiği bu konuda son durum ne? İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 11:20
Ve Galatasaray son kararını verdi! Mauro Icardi...

Galatasaray, yeni sezon öncesi yapacağı transfer takviyeleri yanı sıra iç transferde de hareketli günle geçiriyor...

Ve Galatasaray son kararını verdi! Mauro Icardi...

İç transferde durumu en çok merak edilen isimlerin başındaysa sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi var.

Ve Galatasaray son kararını verdi! Mauro Icardi...

TAVİZ YOK

Fotomaç'ın haberine göre; Arjantinli yıldızın menajeriyle görüşen ve tekliflerini ileten Özbek, Icardi cephesine taviz vermeyecek.

Ve Galatasaray son kararını verdi! Mauro Icardi...

YA TAMAM YA DA DEVAM

Ya forma garantisi olmadan 4+1 yıllık sözleşme teklifi kabul edilecek ya da Icardi ile yollar ayrılacak.

Ve Galatasaray son kararını verdi! Mauro Icardi...

46 MAÇTA 16 GOL ATTI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 46 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Ve Galatasaray son kararını verdi! Mauro Icardi...

33 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 2022-23 sezonunda Fransız ekibi PSG'den 1 yıllığına kiralık olarak transfer edilmişti.

Ve Galatasaray son kararını verdi! Mauro Icardi...

10 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

O yıl gösterdiği performans sonrası Icardi'nin, 2023-24 sezonunda 10 milyon Euro karşılığında bonservisi alındı.

Ve Galatasaray son kararını verdi! Mauro Icardi...

Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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