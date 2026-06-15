Ve Galatasaray son kararını verdi! Mauro Icardi...
Son dakika haberleri... Galatasaray'da Mauro Icardi için net bir karar alındı. Peki, Başkan Dursun Özbek'in bizzat takip ettiği bu konuda son durum ne? İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 11:20
YA TAMAM YA DA DEVAM
Ya forma garantisi olmadan 4+1 yıllık sözleşme teklifi kabul edilecek ya da Icardi ile yollar ayrılacak.
46 MAÇTA 16 GOL ATTI
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 46 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
33 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 2022-23 sezonunda Fransız ekibi PSG'den 1 yıllığına kiralık olarak transfer edilmişti.
10 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
O yıl gösterdiği performans sonrası Icardi'nin, 2023-24 sezonunda 10 milyon Euro karşılığında bonservisi alındı.
Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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