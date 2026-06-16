Vincenzo Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!
Avustralya karşısında alınan şok edici mağlubiyetin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçında sahaya süreceği ilk 11'de değişiklik yapma kararı aldı. İşte detaylar...
Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 10:40
Daha kontrollü ve dikkatli bir oyun planı isteyen deneyimli teknik adam, savunmada da konsantrasyon seviyesinin yükseltilmesini talep etti.
Ancak en dikkat çekici değişikliğin hücum bölgesinde yaşanması bekleniyor.
İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Avustralya karşılaşmasında ikinci yarıda forma verdiği Kenan Yıldız'ı bu kez maça ilk 11'de başlatmayı planlayan Montella'nın, santrfor pozisyonunda ise Deniz Gül'e görev vermesi öngörülüyor.
Avustralya'nın uzun boylu stoperleri karşısında etkili olmakta zorlanan Kerem'in performansını değerlendiren İtalyan teknik adam, Paraguay savunmasına karşı Deniz Gül'ün fiziksel özellikleri sayesinde daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyor.
Hürriyet'te yer alan haberde ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın da mücadeleye kulübede başlayabileceği aktarıldı.
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