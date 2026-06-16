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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Vincenzo Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!

Vincenzo Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!

Avustralya karşısında alınan şok edici mağlubiyetin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçında sahaya süreceği ilk 11'de değişiklik yapma kararı aldı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 10:40
Vincenzo Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!

Avustralya karşısında alınan yenilgi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası hazırlıklarına yönelik planlarında revizyona gitmesine neden oldu.

Vincenzo Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!

Karşılaşmanın ardından teknik ekibiyle detaylı bir değerlendirme yapan İtalyan çalıştırıcının, Paraguay'ın da Avustralya'ya benzer şekilde savunmada bekleyip hızlı ataklarla sonuca gitmeye çalışan bir takım olması nedeniyle hem ilk 11'de hem de oyun anlayışında değişikliklere gitme kararı aldığı belirtildi.

Vincenzo Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!

HÜCUM HATTINDA KRİTİK DOKUNUŞ

Taktik analiz toplantılarında oyuncularına Avustralya maçında yapılan hataları görüntüler eşliğinde aktaran Montella, özellikle pas kayıplarının azaltılması gerektiğini vurguladı.

Vincenzo Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!

Daha kontrollü ve dikkatli bir oyun planı isteyen deneyimli teknik adam, savunmada da konsantrasyon seviyesinin yükseltilmesini talep etti.

Vincenzo Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!

Ancak en dikkat çekici değişikliğin hücum bölgesinde yaşanması bekleniyor.

Vincenzo Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!

İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Avustralya karşılaşmasında ikinci yarıda forma verdiği Kenan Yıldız'ı bu kez maça ilk 11'de başlatmayı planlayan Montella'nın, santrfor pozisyonunda ise Deniz Gül'e görev vermesi öngörülüyor.

Vincenzo Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!

Avustralya'nın uzun boylu stoperleri karşısında etkili olmakta zorlanan Kerem'in performansını değerlendiren İtalyan teknik adam, Paraguay savunmasına karşı Deniz Gül'ün fiziksel özellikleri sayesinde daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyor.

Vincenzo Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!

Hürriyet'te yer alan haberde ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın da mücadeleye kulübede başlayabileceği aktarıldı.

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