Vincenzo Montella'dan Paraguay maçında 2 değişiklik!

Karşılaşmanın ardından teknik ekibiyle detaylı bir değerlendirme yapan İtalyan çalıştırıcının, Paraguay'ın da Avustralya'ya benzer şekilde savunmada bekleyip hızlı ataklarla sonuca gitmeye çalışan bir takım olması nedeniyle hem ilk 11'de hem de oyun anlayışında değişikliklere gitme kararı aldığı belirtildi.