Galatasaray'dan Fransız yıldıza transfer kancası!

Süper Lig devlerinden Cimbom'da yeni sezon için transfer hazırlıkları devam ediyor. Galatasaray'ın son olarak o Fransız yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu transferi çok istediği bilgisi var. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 06:50
Galatasaray geçen sezon çok büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Sarı-kırmızılılar teknik direktörü Okan Buruk önderliğinde üst üste 4. kez Süper Lig'de mutlu sona ulaştı.
Cimbom, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra artık Avrupa'da da önemli başarılar hedefliyor.
Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda transferde ince eleyip sık dokuyor.
Galatasaray'da güçlü bir kadro kurulabilmesi adına yıldız isimler gündeme gelmeye devam ediyor.
Son olarak Cimbom'da transferde oldukça flaş bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre; yeni sezonda forvet hattına bir takviye yapacak olan Galatasaray rotasını daha önce de gündemine gelen Randal Kolo Muani'ye çevirdi.
Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un transferine onay verdiği Fransız golcü için ilerleyen günlerde PSG ile görüşmelere başlayacağı da gelen bilgiler arasında.
Kolo Muani'nin kanatlarda da oynayabilmesi nedeniyle transferini çok isteyen Buruk'un yıldız ismi Osimhen ile birlikte oynatmayı planladığı belirtiliyor.
Yıldız isimle ilgili gelişmeler, sarı-kırmızılı camiada büyük bir merakla takip ediliyor.