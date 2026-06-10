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Haberler Galatasaray Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Transferi resmen duyurdular

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Transferi resmen duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek olan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Yeni sezon öncesi birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılarda beklenen ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 11:54
Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Transferi resmen duyurdular

Süper Lig'de son 4 sezonu zirvede tamamlama başarısını gösteren ve 26. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Transferi resmen duyurdular

Sarı-kırmızılılar, 22 Haziran'da resmen başlayacak olan yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Transferi resmen duyurdular

2026/27 sezonunu da zirvede tamamlayarak üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Transferi resmen duyurdular

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da takıma yıldız isimleri kazandırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda yapılacak takviyelerin yanı sıra birçok isimle de yollar ayrılacak.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Transferi resmen duyurdular

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenen ayrılıklardan biri gerçekleşiyor.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Transferi resmen duyurdular

ZANIOLO UDINESE İLE ANLAŞTI

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Transferi resmen duyurdular

Il Messaggero Veneto'da yer alan habere göre İnler, "Nicolo Zaniolo ile tüm konularda anlaşmaya vardık. Önümüzdeki birkaç gün içinde transfer görüşmeleri için Türkiye'ye gideceğiz ve Galatasaray'a resmi teklifimizi sunacağız. Galatasaray'ın istediği fiyatı biraz düşürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Transferi resmen duyurdular

Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla çıktığı 38 maçta 6 gol ve 7 asistlik bir performans sergildi.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Transferi resmen duyurdular

İtalyan futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Transferi resmen duyurdular

26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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