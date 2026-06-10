Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Transferi resmen duyurdular
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek olan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Yeni sezon öncesi birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılarda beklenen ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 11:54
Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da takıma yıldız isimleri kazandırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda yapılacak takviyelerin yanı sıra birçok isimle de yollar ayrılacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenen ayrılıklardan biri gerçekleşiyor.
ZANIOLO UDINESE İLE ANLAŞTI
Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Il Messaggero Veneto'da yer alan habere göre İnler, "Nicolo Zaniolo ile tüm konularda anlaşmaya vardık. Önümüzdeki birkaç gün içinde transfer görüşmeleri için Türkiye'ye gideceğiz ve Galatasaray'a resmi teklifimizi sunacağız. Galatasaray'ın istediği fiyatı biraz düşürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla çıktığı 38 maçta 6 gol ve 7 asistlik bir performans sergildi.
İtalyan futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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