Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! Transfer kararı...
Galatasaray ile ismi transferde anılan Aleksey Batrakov hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Rus basınında yer alan o habere göre Batrakov'un transfer kararı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 16:31
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor.
Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar geniş ve güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Dries Mertens'in ayrılığının ardından bir 10 numara arayışı bulunan Aslan, takımdaki yaratıcı oyuncu eksikliğini kapatmayı hedefliyor.
Bu doğrultu da Cimbom gündemine 10+4 kuralına da uygun genç yıldızı almıştı.
Galatasaray, geçen sezon da gündeme gelen Lokomotif Moskova'nın genç yıldız Aleksey Batrakov'u transfer etmek için harekete geçmişti.
Ancak Rus basınından sarı-kırmızılı ekibe transferde kötü haber geldi.
Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre, Batrakov Galatasaray'dan gelen teklifi reddetti.
Haberde genç futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve 5 büyük ligden birine transfer olmayı umduğu belirtildi.
Rusya Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçilen Aleksey Batrakov, bu sezon Lokomotif ile çıktığı 36 maçta 17 gol ve 12 asist kaydetti.