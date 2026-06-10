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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! Transfer kararı...

Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! Transfer kararı...

Galatasaray ile ismi transferde anılan Aleksey Batrakov hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Rus basınında yer alan o habere göre Batrakov'un transfer kararı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 16:31
Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! Transfer kararı...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor.

Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! Transfer kararı...

Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar geniş ve güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! Transfer kararı...

Dries Mertens'in ayrılığının ardından bir 10 numara arayışı bulunan Aslan, takımdaki yaratıcı oyuncu eksikliğini kapatmayı hedefliyor.

Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! Transfer kararı...

Bu doğrultu da Cimbom gündemine 10+4 kuralına da uygun genç yıldızı almıştı.

Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! Transfer kararı...

Galatasaray, geçen sezon da gündeme gelen Lokomotif Moskova'nın genç yıldız Aleksey Batrakov'u transfer etmek için harekete geçmişti.

Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! Transfer kararı...

Ancak Rus basınından sarı-kırmızılı ekibe transferde kötü haber geldi.

Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! Transfer kararı...

Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre, Batrakov Galatasaray'dan gelen teklifi reddetti.

Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! Transfer kararı...

Haberde genç futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve 5 büyük ligden birine transfer olmayı umduğu belirtildi.

Batrakov'dan Galatasaray'a kötü haber! Transfer kararı...

Rusya Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçilen Aleksey Batrakov, bu sezon Lokomotif ile çıktığı 36 maçta 17 gol ve 12 asist kaydetti.

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