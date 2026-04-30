Ziraat Türkiye Kupası
Al Nassr'dan Talisca paylaşımı!

Al Nassr'dan Talisca paylaşımı!

Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasındaki olaylı maçta Al Ahli'yi sahasında 2-0 yenen Al Nassr, mücadelenin ardından yaptığı Talisca paylaşımı ile rakibine dikkat çeken bir göndermede bulundu. O paylaşımın sebebi sonradan ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 14:26


Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Al Nassr, sahasında Al Ahli'yi ağırladı. Mücadele 2-0'lık sev sahibi takımın üstünlüğü ile noktalanırken maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Milli futbolcumuz Merih Demiral, Kingsley Coman'ın kendisine yaptığı sert faule tepki gösterirken sahada sinirler gerildi. O anlarda Cristiano Ronaldo ile de tartışan Merih, ardından Al Nassr tribünlerine AFC Şampiyonlar Ligi madalyasını gösterdi.

Merih ile Ronaldo arasında gerginlik! Devamını Oku BUNU DA OKU

AL NASSR'DAN TALISCA GÖNDERMESİ

Karşılaşmanın ardından oyuncular birbirlerini hedef alan sert açıklamalarda bulunurken Al Nassr'ın yapmış olduğu Talisca paylaşımı, Al Ahli cephesinin tadını kaçırdı.

Mücadelenin ardından maç skorunu paylaştığı görsele "Bütün bunlar Talisca'sız oldu" notunu düştü. Fenerbahçeli taraftarların dikkatini çeken paylaşımdaki gerçek sonradan ortaya çıktı.

AL AHLI'Yİ KÜME DÜŞÜRMÜŞTÜ

Brezilyalı yıldız, 2021/22 sezonunun 28. haftasında Al Nassr forması ile Al Ahli karşısında sahaya çıkmış ve 90+5'te kaydettiği frikik golü ile rakip takımın küme düşmesine sebep olmuştu.

İŞTE O PAYLAŞIM

