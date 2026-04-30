Al Nassr'dan Talisca paylaşımı!

Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Al Nassr, sahasında Al Ahli'yi ağırladı. Mücadele 2-0'lık sev sahibi takımın üstünlüğü ile noktalanırken maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Milli futbolcumuz Merih Demiral, Kingsley Coman'ın kendisine yaptığı sert faule tepki gösterirken sahada sinirler gerildi. O anlarda Cristiano Ronaldo ile de tartışan Merih, ardından Al Nassr tribünlerine AFC Şampiyonlar Ligi madalyasını gösterdi.

AL NASSR'DAN TALISCA GÖNDERMESİ

Karşılaşmanın ardından oyuncular birbirlerini hedef alan sert açıklamalarda bulunurken Al Nassr'ın yapmış olduğu Talisca paylaşımı, Al Ahli cephesinin tadını kaçırdı.

Mücadelenin ardından maç skorunu paylaştığı görsele "Bütün bunlar Talisca'sız oldu" notunu düştü. Fenerbahçeli taraftarların dikkatini çeken paylaşımdaki gerçek sonradan ortaya çıktı.

AL AHLI'Yİ KÜME DÜŞÜRMÜŞTÜ

Brezilyalı yıldız, 2021/22 sezonunun 28. haftasında Al Nassr forması ile Al Ahli karşısında sahaya çıkmış ve 90+5'te kaydettiği frikik golü ile rakip takımın küme düşmesine sebep olmuştu.

İŞTE O PAYLAŞIM