Galatasaray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk onu istedi
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Teknik Direktör Okan Buruk, beklenmeyen bir talepte bulundu ve yönetimden sürpriz bir ismin transferini istedi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 14:06
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.
Savunma rotasyonunu güçlendirmek adına harekete geçen sarı-kırmızılıların sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.
Avrupa kadro kurallarında yerli ve altyapıdan yetişmiş oyuncu dengesini daha iyi kurmak isteyen Cimbom'un, eski bir oyuncusunu kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı ifade edildi.
O İSİM EMİN BAYRAM
Voetbalkrant'ta yer alan habere göre Galatasaray, stoperdeki nicelik eksikliğini gidermek ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna altyapıdan bir oyuncu yazabilmek adına eski oyuncusu Emin Bayram'ı radarına aldı.
TEMASA GEÇİLDİ
Sarı-kırmızılılar, 2024 yazından bu yana Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Emin Bayram'ın durumunu sordu.
TRANSFERİN MALİ BOYUTU ÖNEMLİ OLACAK
Galatasaray'ın transfer için ısrarını sürdürmesi durumunda mali boyut belirleyici olacak.
4 MİLYON EURO
Belçika ekibi, oyuncusunu 4 milyon euro'nun altındaki bir rakama bırakmaya sıcak bakmıyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Westerlo ile 39 maçta forma giyen Emin Bayram, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Belçika kulübü ile sözleşmesi 2028 yazında sona erecek olan 23 yaşındaki stoperin piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.