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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk onu istedi

Galatasaray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk onu istedi

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Teknik Direktör Okan Buruk, beklenmeyen bir talepte bulundu ve yönetimden sürpriz bir ismin transferini istedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 14:06
Galatasaray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk onu istedi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk onu istedi

Savunma rotasyonunu güçlendirmek adına harekete geçen sarı-kırmızılıların sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk onu istedi

Avrupa kadro kurallarında yerli ve altyapıdan yetişmiş oyuncu dengesini daha iyi kurmak isteyen Cimbom'un, eski bir oyuncusunu kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk onu istedi

O İSİM EMİN BAYRAM

Voetbalkrant'ta yer alan habere göre Galatasaray, stoperdeki nicelik eksikliğini gidermek ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna altyapıdan bir oyuncu yazabilmek adına eski oyuncusu Emin Bayram'ı radarına aldı.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk onu istedi

TEMASA GEÇİLDİ

Sarı-kırmızılılar, 2024 yazından bu yana Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Emin Bayram'ın durumunu sordu.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk onu istedi

TRANSFERİN MALİ BOYUTU ÖNEMLİ OLACAK

Galatasaray'ın transfer için ısrarını sürdürmesi durumunda mali boyut belirleyici olacak.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk onu istedi

4 MİLYON EURO

Belçika ekibi, oyuncusunu 4 milyon euro'nun altındaki bir rakama bırakmaya sıcak bakmıyor.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk onu istedi

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Westerlo ile 39 maçta forma giyen Emin Bayram, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Galatasaray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk onu istedi

Belçika kulübü ile sözleşmesi 2028 yazında sona erecek olan 23 yaşındaki stoperin piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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