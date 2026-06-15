Spor hayatı bitecek denilen milli tekvandocu, şampiyon olarak geri döndü!

Mersin'de yaşayan Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunan milli tekvandocu Özge Özbey, yaşadığı ağır diz sakatlığının ardından spor hayatının sona ereceğini düşündü. 1 yıl boyunca yanlış tedavi gördüğünü belirten Özbey, Adana'da gerçekleştirilen operasyon ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden yarışmalara dönerek Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonu oldu.

Mersin'de yaşayan ve üniversitede 4'üncü sınıf öğrencisi olan milli taekwondocu Özge Özbey (21), elde ettiği ulusal ve uluslararası başarıların ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle kariyerinin en zor dönemlerinden birini geçirdi.

8 Türkiye şampiyonluğu, Ümitler 1 Avrupa şampiyonluğu, 1'er Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü, 1 Balkan şampiyonluğu ile 2 Dünya Başkanlık Kupası şampiyonluğu bulunan genç sporcu, yaşadığı sakatlık sonucu 1 yıl boyunca da yanlış tedavi gördü. Daha sonra Acıbadem Adana Ortopedia Hastanesi'ne başvuran Özge Özbey, burada Diz ve Spor Cerrahisi Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Çağrı Örs tarafından gerçekleştirilen operasyon ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden ayağa kalktı.

Asla pes etmeyen Özge, tekrardan antrenmanlara döndü ve geçtiğimiz aylarda düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

"SPOR HAYATIMIN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

İlk ciddi sakatlığını 2021 yılında belinden yaşadığını belirten Özbey, başarılı bir ameliyatın ardından spor hayatına döndüğünü söyledi. Ancak asıl zorlu sürecin 2023 yılında yaşadığı diz sakatlığıyla başladığını ifade eden milli sporcu, "Milli takım seçmeleri sırasında maç esnasında dizim döndü. Sonrasında birçok doktora gittim ancak bir çözüm bulunamadı. Bir yıl boyunca tedavi gördüm ama sonuç alamadım. Ağrılarım günlük hayatımı da etkiliyordu. O dönemde spor hayatımın bittiğini düşündüm. Bir sürü derecem vardı ve bundan sonra ne yapacağımı bilmiyordum" dedi.

"DOĞRU TEDAVİYLE AYAĞA KALKTIM"

Daha önce geçirdiği ameliyat nedeniyle yeniden Acıbadem Adana Ortopedia Hastanesi'ne başvurduğunu anlatan Özbey, burada Doç. Dr. Çağrı Örs ile tanıştığını belirterek, "Çağrı hocam ameliyat öncesinde de sonrasında da benimle çok yakından ilgilendi. Ameliyatın ardından fizik tedavi süreci başladı. Daha sonra iğne tedavileri ve güçlendirme çalışmaları uygulandı. Ocak ayında yeniden turnuvalara katılmaya başladım. Türkiye Şampiyonası Batı Grubu'nda üçüncü oldum. Ardından Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve tüm rakiplerimi yenerek Türkiye şampiyonu oldum. Allah'a şükür yeniden taekwondo dönebildim" diye konuştu.

Benzer sakatlıklar yaşayan sporculara da tavsiyelerde bulunan Özbey, "Benim gibi birçok sporcu doğru doktoru ve doğru tedaviyi bulmakta zorlanabiliyor. Çok iyi araştırma yapmak gerekiyor. Ben de hayatımın bittiğini düşünmüştüm ancak doğru tedaviyle yeniden ayağa kalktım. Şu an spor hayatıma devam edebiliyorum" ifadelerini kullandı.

"DİZİNDEKİ KIKIRDAK HASARI AMELİYATLA GİDERİLDİ"

Adana Acıbadem Ortopedia Hastanesi Diz ve Spor Cerrahisi Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Çağrı Örs ise Özge Özbey'in kendilerine yaklaşık bir yıl önce başvurduğunu söyledi.

Özbey'in bir müsabaka sırasında dizine aldığı darbe sonucu diz ekleminde çıkık benzeri bir travma yaşadığını belirten Öz, "Hasta bize geldiğinde yaklaşık bir yıldır tedavi görüyordu. Yapılan değerlendirmelerde dizinde kemiğe kadar ulaşan tam kat kıkırdak lezyonu olduğunu tespit ettik. Bu tür yaralanmalarda cerrahi tedavinin daha uygun olacağını düşündük. Özge'ye kıkırdak nakli ameliyatı uyguladık. Hasarlı bölgedeki dokuyu temizleyerek hastanın sağlıklı kıkırdak dokusunu sorunlu bölgeye naklettik. Ayrıca artroskopik yöntemlerle eklem içindeki hasarlı dokulara da müdahale ettik" diye konuştu.

"AZMİYLE BİZİ GURURLANDIRDI"

Ameliyat sonrası yoğun rehabilitasyon programı uyguladıklarını kaydeden Örs , "Biyolojik iyileştirici tedaviler ve yoğun fizik tedavi sürecinin ardından Özge yeniden antrenmanlara başladı. Temaslı sporlar yaralanma riskini artırsa da kendisinin isteği ve azmi doğrultusunda müsabakalara katılmasına izin verdik. Bizi gururlandıracak şekilde Türkiye derecesi elde etti. Bu başarıda hem Özge'nin azmi hem de rehabilitasyon sürecine gösterdiği uyum çok önemliydi" dedi.

Spor yaralanmalarında erken müdahalenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Örs , "Bu tür travmalardan sonra ilk etapta istirahat, soğuk uygulama ve yük vermeme öneriyoruz. Ancak şikayetler birkaç gün içerisinde geçmiyorsa mutlaka ileri tetkik ve tedavi için uzman bir sağlık merkezine başvurulması gerekiyor" uyarısında bulundu.