CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası ABD'nin en gürültülü stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır!

ABD'nin en gürültülü stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kansas City Stadyumu, çeyrek final dahil 6 maça ev sahipliği yapacak. 73 bin kapasiteli stadyum, benzersiz akustiğiyle ABD'nin en gürültülü stadı unvanını taşıyor. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 11:42
ABD'nin en gürültülü stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır!

ABD'deki "en gürültülü" stadyum olarak bilenen Kansas City Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda biri çeyrek final olmak üzere 6 maça ev sahipliği yapacak. ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuva, 19 Temmuz Pazar günü final maçıyla tamamlanacak.

Kupada toplam 6 maça ev sahipliği yapacak 73 bin kapasiteli Kansas City Stadı'nda bir çeyrek final karşılaşması da oynanacak. Stadyum, sesi fiziksel olarak hapseden, yönlendiren ve doğrudan sahaya yansıtan dik, kase şeklinde bir mimariye sahip.

Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımı Kansas City Chiefs'e ev sahipliği yapan Kansas City Stadı, ülkenin en büyük statlarından biri olarak da dikkati çekiyor.

KANSAS CITY, DÜNYA KUPASI'NA HAZIR

Kansas City, yapılan yatırımlarla Dünya Kupası'na hazır hale getirildi. Missouri ve Kansas nehirlerinin birleştiği noktada yer alan Kansas City, tarihi, caz müziği ve parklarıyla hem kültür hem de doğa meraklıları için önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Kent, aralarında Ulusal I. Dünya Savaşı Müzesi, Nelson-Atkins Sanat Müzesi ve Amerikan Caz Müzesi başta olmak üzere önemli yapılara ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 650 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen Kansas City, 1 milyar doları aşan nehir kıyısı yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleriyle turnuvaya hazırlandı.

TARAFTAR FESTİVAL ALANI

Kansas City'deki festival alanı da 25 bin taraftarı ağırlayacak. Festival alanında 18 gün boyunca taraftarlara maç izleme imkanı sunulacak, canlı müzik ve kültürel aktiviteler yapılacak.

Girişlerin ücretsiz olacağı festival alanında biletleri bulunmayan taraftarlar, Dünya Kupası atmosferini yaşama imkanı bulacak.

MAÇLAR

Kansas City Stadı'nda oynacak maçlar şunlar:

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA:

J Grubu: 04.00 Arjantin-Cezayir

21 HAZİRAN PAZAR:

E Grubu: 03.00 Ekvador-Curaçao

26 HAZİRAN CUMA:

F Grubu: 02.00 Tunus-Hollanda

28 HAZİRAN PAZAR:

J Grubu: 05.00 Cezayir-Avusturya

4 TEMMUZ CUMARTESİ:

Son 32 turu: 04.30

12 TEMMUZ PAZAR:

Çeyrek final: 04.00

Ve G.Saray son kararını verdi! Mauro Icardi...
F.Bahçe'ye transfer şoku! Yönetim şaştı kaldı
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
Kılıçdaroğlu "grubu" arındırıyor! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine "sadık vekiller" | Murat Emir'e ihraç mı?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'ya 2 talip birden! Transfer kararı verildi
Usta yazardan çarpıcı yorum: Montella, kendine gel!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cucurella resmen açıklandı! 6 aylık transfer... Cucurella resmen açıklandı! 6 aylık transfer... 12:10
F.Bahçe'ye transfer şoku! Yönetim şaştı kaldı F.Bahçe'ye transfer şoku! Yönetim şaştı kaldı 12:01
UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası tamamlandı! UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası tamamlandı! 10:22
Ediz Duman yüzmede dünya şampiyonu! Ediz Duman yüzmede dünya şampiyonu! 10:37
Ve G.Saray son kararını verdi! Mauro Icardi... Ve G.Saray son kararını verdi! Mauro Icardi... 11:20
Khyri Thomas, Aliağa Petkimspor'da! Khyri Thomas, Aliağa Petkimspor'da! 11:27
Daha Eski
F.Bahçe'den 45 milyon euroluk plan! F.Bahçe'den 45 milyon euroluk plan! 01:06
Basketbol final serisi ikinci maçı bugün! Basketbol final serisi ikinci maçı bugün! 08:52
Kayserispor’a transfer yasağı! Kayserispor’a transfer yasağı! 09:18
Türkiye - Paraguay maçı ne zaman? Türkiye - Paraguay maçı ne zaman? 09:26
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur sona erdi! Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur sona erdi! 09:44
Talisca'ya 2 talip birden! Transfer kararı verildi Talisca'ya 2 talip birden! Transfer kararı verildi 09:47