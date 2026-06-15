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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Robert Lewandowski bombasını patlattı! Fenerbahçe açıklaması...

Robert Lewandowski bombasını patlattı! Fenerbahçe açıklaması...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe için son dakika açıklaması geldi. Peki, Robert Lewandowski, sarı-lacivertli formayı giyecek mi? İşte transfere dair son durum ve ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 14:49 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 14:54
Robert Lewandowski bombasını patlattı! Fenerbahçe açıklaması...

Lewandowski, duygusal bir açıklamayla Barcelona'dan ayrılacağını duyurmuş ve transfer piyasasının gözdesi haline gelmişti...

Robert Lewandowski bombasını patlattı! Fenerbahçe açıklaması...

Tecrübeli yıldız, "Zorluklarla ve sıkı çalışmayla dolu 4 yılın ardından, ayrılma zamanı geldi. Görevimi tamamladığımı hissederek ayrılıyorum. Dört sezon, üç La Liga şampiyonluğu." ifadelerini kullanarak kulübüne veda etmişti.

Robert Lewandowski bombasını patlattı! Fenerbahçe açıklaması...

9 numaraya yıldız bir forvet transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen en önemli isim ise Katalan ekinden ayrılan Robert Lewandowski'ydi…

Robert Lewandowski bombasını patlattı! Fenerbahçe açıklaması...

Son olarak yaklaşık, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleşen olağanüstü seçim öncesinde, başkan adaylarından Hakan Safi'nin Polonyalı golcüye sezon başına 20 milyon euro kazanabileceği bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

Robert Lewandowski bombasını patlattı! Fenerbahçe açıklaması...

Geçtiğimiz günlerde de Fabrizio Romano, Polonyalı yıldızın, Amerika Majör Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşmaya yakın olduğunu kaydetmişti...

Robert Lewandowski bombasını patlattı! Fenerbahçe açıklaması...

FENERBAHÇE İÇİN TRANSFER İHTİMALİ

Polonya basınından Mateusz Borek, Kanal Sportowy'ye yaptığı açıklamada; Robert Lewandowski için Fenerbahçe kapısının hala açık olduğunu iddia etti.

Robert Lewandowski bombasını patlattı! Fenerbahçe açıklaması...

Haberde; Aziz Yıldırım'ın standart bir piyasa teklifi sunmaya hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.

Robert Lewandowski bombasını patlattı! Fenerbahçe açıklaması...

46 MAÇTA 19 GOL ATTI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Barcelona formasıyla 46 maça çıkan Lewandowski, 19 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

Robert Lewandowski bombasını patlattı! Fenerbahçe açıklaması...

Lewandowski'nin piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

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