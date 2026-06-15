Robert Lewandowski bombasını patlattı! Fenerbahçe açıklaması...
Son dakika haberleri... Fenerbahçe için son dakika açıklaması geldi. Peki, Robert Lewandowski, sarı-lacivertli formayı giyecek mi? İşte transfere dair son durum ve ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 14:49 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 14:54
Son olarak yaklaşık, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleşen olağanüstü seçim öncesinde, başkan adaylarından Hakan Safi'nin Polonyalı golcüye sezon başına 20 milyon euro kazanabileceği bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde de Fabrizio Romano, Polonyalı yıldızın, Amerika Majör Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşmaya yakın olduğunu kaydetmişti...
FENERBAHÇE İÇİN TRANSFER İHTİMALİ
Polonya basınından Mateusz Borek, Kanal Sportowy'ye yaptığı açıklamada; Robert Lewandowski için Fenerbahçe kapısının hala açık olduğunu iddia etti.
Haberde; Aziz Yıldırım'ın standart bir piyasa teklifi sunmaya hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.
46 MAÇTA 19 GOL ATTI
Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Barcelona formasıyla 46 maça çıkan Lewandowski, 19 gol - 4 asistlik performans sergiledi.
Lewandowski'nin piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
İŞTE O HABER👆🏼
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.