Robert Lewandowski bombasını patlattı! Fenerbahçe açıklaması...

Son olarak yaklaşık, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleşen olağanüstü seçim öncesinde, başkan adaylarından Hakan Safi'nin Polonyalı golcüye sezon başına 20 milyon euro kazanabileceği bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Fabrizio Romano, Polonyalı yıldızın, Amerika Majör Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşmaya yakın olduğunu kaydetmişti...