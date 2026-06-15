Fenerbahçe Beko evinde Beşiktaş GAİN'i yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN kozlarını paylaştı. Bu mücadeleden Fenerbahçe Beko 93-68'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko final serisinde skoru 1-1'e getirdi.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 23-18 Beşiktaş GAİN

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 50-37 Beşiktaş GAİN

3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 72-51 Beşiktaş GAİN

4. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 93-68 Beşiktaş GAİN