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Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko evinde Beşiktaş GAİN'i yendi!

Fenerbahçe Beko evinde Beşiktaş GAİN'i yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi final serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko ev sahibi olduğu bu karşılaşmadan 93-68'lik skorla galip ayrıldı. Böylece final serisinde skor 1-1'e geldi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 19:49 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 21:51
Fenerbahçe Beko evinde Beşiktaş GAİN'i yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN kozlarını paylaştı. Bu mücadeleden Fenerbahçe Beko 93-68'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko final serisinde skoru 1-1'e getirdi.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 23-18 Beşiktaş GAİN

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 50-37 Beşiktaş GAİN

3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 72-51 Beşiktaş GAİN

4. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 93-68 Beşiktaş GAİN

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