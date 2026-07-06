CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Ergin Ataman: Bunun hakkını verdik!

Ergin Ataman: Bunun hakkını verdik!

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'nın en iyisi olduklarını söyledi. İşte o sözler...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 00:29
Ergin Ataman: Bunun hakkını verdik!

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, mücadele sonu açıklamalarda bulundu.

Ataman ile milli oyuncular Furkan Korkmaz ve Kenan Sipahi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk turda grubu 6'da 6 ile tamamladıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Ergin Ataman, "A Milli Basketbol Takımı, şu anda Avrupa'nın en iyisi durumunda. Bunu ben söylemiyorum. FIBA tarafından Avrupa'nın en güçlü takımı olarak gösteriliyoruz. Bunun hakkını verdik. Bu grupta 6'da 6 yaptık. Bir sonraki grupta İtalya, İzlanda ve Litvanya gelecek. O gruba da lider başlayacağız. Orada da hedefimiz büyük. 3 galibiyet bile bizi Dünya Kupası'na taşıyacak. Oyuncuları kutluyorum. Hepsi büyük bir heyecan ve hevesle milli takıma geliyorlar. Bunu aile olarak başardık. Türk halkının A Milli Basketbol Takımı'na desteği yıllar sonra tekrar zirveye çıktı. Biz de bunun sorumluluğuyla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci dönemini yaşadığı milli takımda başantrenör olarak 100. maçına çıkmasıyla ilgili Ataman, "Gururluyum. Önemli olan maç sayısı değil Türkiye'yi en iyi şekilde başarılarla temsil etmek. Geçen yıl kıl payı Avrupa şampiyonluğunu kaçırdık. 25 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldık. İnşallah oraya (Dünya Kupası) katılırsak geçen yıldan kalan hesabımız var. Onu kapatmaya çalışacağız. Önce Dünya Kupası'na katılmamız lazım. 100. maça çıkmış olmaktan mutluyum ve gururluyum." şeklinde konuştu.

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 4. olan 17 Yaş Altı Milli Takımı'yla ilgili de övgü dolu ifadeler kullanan deneyimli çalıştırıcı, "Büyük bir başarıyla dünya dördüncüsü oldular. En iyi şekilde Türkiye'yi temsil ettiler. Önümüzdeki dönemde A Milli Takım kadrosuna oradan 2 oyuncuyu davet edeceğiz. Türk basketbolu iyi yolda. Türkiye bir basketbol ülkesi. Çocuklar ve aileler basketbolu seviyor. Hafta içi saat 19.00'da 18 bin kişi Sinan Erdem Spor Salonu'nda ve salon dolu. Altyapıdan üst yapıya kadar bunun hakkını vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Furkan Korkmaz: "Hedefimiz Dünya Kupası'na gidip madalya kazanmak"

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 2027 Dünya Kupası'na katılarak madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

A Milli Takım'ın parçası olmaktan için gurur duyduğunu dile getiren Kenan, "İlk yarıda biraz aksadık ama ikinci yarıda ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Hedefimiz Dünya Kupası'na gidip orada madalya kazanmak." dedi.

- Kenan Sipahi: "Takımı tebrik ediyorum"

Ay-yıldızlı oyuncu Kenan Sipahi ise grubu 6'da 6 yaparak tamamlamalarının önemine dikkati çekerek, "Takımı tebrik ediyorum. Gruptan 6'da 6 ile çıkıyoruz. Diğer grupta karşılaşacağımız takımlar beklenmedik mağlubiyetler aldılar. Bu galibiyet ekstra önemliydi. Çok saygı duyarak oynadık." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

İspanya çeyrek finalde!
F.Bahçe'den sürpriz golcü operasyonu!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Başkan Erdoğan'a özel teşekkür: "Şimdiye kadar her şey mükemmel"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Ada'ya 2 yıldız için çıkarma
12 Dev Adam 6'da 6 yaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçelileri üzen haber! Biberovic... F.Bahçelileri üzen haber! Biberovic... 00:06
Beşiktaş yerli kaleciyi kadrosuna kattı! Beşiktaş yerli kaleciyi kadrosuna kattı! 23:45
Fırtına'da yeni sezon mesaisi başladı! Fırtına'da yeni sezon mesaisi başladı! 19:51
Kanarya'da hazırlıklar sürüyor! Kanarya'da hazırlıklar sürüyor! 19:36
12 Dev Adam 6'da 6 yaptı! 12 Dev Adam 6'da 6 yaptı! 18:09
Beşiktaş yıldız kalecinin transferini bitirdi! Beşiktaş yıldız kalecinin transferini bitirdi! 17:31
Daha Eski
Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 17:05
Antalyaspor'da iki isme yeni sözleşme Antalyaspor'da iki isme yeni sözleşme 16:46
Fırtına Aral Şimşir'e kavuşuyor! İşte geliş tarihi Fırtına Aral Şimşir'e kavuşuyor! İşte geliş tarihi 15:40
G.Saray yeni sezon hazırlıklarına başlıyor! G.Saray yeni sezon hazırlıklarına başlıyor! 15:33
Iğdır FK'da 7 futbolcuyla yollar ayrıldı Iğdır FK'da 7 futbolcuyla yollar ayrıldı 15:13
Real Madrid'de Pedro Martinez dönemi! Real Madrid'de Pedro Martinez dönemi! 15:09