Fenerbahçe Beko'da flaş ayrılık! Tarık Biberovic...

2018'den bu yana Fenerbahçe Beko formasını terleten Tarık Biberovic, kariyerinde dev bir adım atarak NBA'in yolunu tutuyor.

Eurohoops'un haberine göre; Tarık Biberovic, Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks ile kontrat şartları konusunda anlaşmaya vardı.

2001 doğumlu yükselen yıldızın, Texas temsilcisiyle uzun vadeli bir sözleşmeye imza atması ve kariyerini NBA'de sürdürmesi bekleniyor. Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe Beko'nun kasasına fesih bedeli girecek.

Dallas Mavericks, 1 Temmuz'da gerçekleşen Santi Aldama takasıyla birlikte milli oyuncunun NBA haklarını Memphis Grizzlies'tan almıştı.

2023 NBA Draftı'nda 56. sıradan seçilen Tarık Biberovic, 2025-26 EuroLeague sezonunda maç başına 11.3 sayı, 3.0 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı. Ayrıca üç sayı çizgisinin gerisinden %41.9, serbest atış çizgisinden ise %95.2 gibi oldukça yüksek isabet oranlarıyla oynadı.