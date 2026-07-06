2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İspanya, 90+1. dakikada bulduğu golle Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan taraf İspanya oldu. 3. dakikada rakibinden kaptığı topla ceza yayı önüne gelen Oyarzabal'ın şutunda kaleci Costa gole izin vermedi.

İspanya 8. dakikada etkili geldi. Olmo'nun savunmanın arasından gönderdiği pasta Oyarzabal ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Portekiz ilk tehlike şutunu 12. dakikada çekti. Bruno Fernandes'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ronaldo, rakibinden sıyrılıp sert vurdu, kaleci Simon topu kornere tokatladı.

Portekiz kalecisi Costa, 16. dakikada kalesinde geçit vermedi. Sağdan ceza sahasına giren Yamal'ın sert şutunda kaleci Costa'dan dönen top ceza sahası içi sol çaprazındaki Baena'da kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye gönderdiği şutta kaleci Costa son anda topu kornere çeldi.

37. dakikada Portekiz gole yaklaştı. Neto'nun sağdan yaptığı ortada Felix arka direkte kafayı vurdu, kaleci Simon'dan seken top Ronaldo'da kaldı. Bu futbolcunun zor pozisyonda vuruşunda kaleci Simon bir kez daha gole engel oldu.

41. dakikada sağdan kullanılan korner atışında ceza sahası dışında topla buluşan Nuno Mendes'in sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmaya da çarpan top üst direkten oyun alanına geri döndü.

İlk 45 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda ilk tehlike 73. dakikada Portekiz kalesinde yaşandı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Yamal direkt kaleyi düşündü, kaleci Costa meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

90+1. dakikada İspanya golü buldu. Ferran Torres'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Merino, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşla topu ağlara yolladı.

Müsabaka İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. İspanya, çeyrek finalde ABD-Belçika mücadelesinin galibiyle Los Angeles'ta karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN TEK GOLÜ:

Mikel Merino 90+1'de sahneye çıktı! İspanya uzatmalarda öne geçti! ⚽️ pic.twitter.com/m3Mq3A79rD — TRT Spor (@trtspor) July 6, 2026