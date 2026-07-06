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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı: Bu forma için her şeyimi vereceğim!

Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı: Bu forma için her şeyimi vereceğim!

Beşiktaş'ın Fransız ekibi Clermont'tan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu İlhan Fakılı, kulüp kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 00:40
Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı: Bu forma için her şeyimi vereceğim!

Beşiktaş'ın Fransız ekibi Clermont'tan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu İlhan Fakılı, takımda forma giymek için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

İlhan, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş gibi büyük bir kulübe katılmanın kendisi için gurur olduğunu belirten İlhan, "Bu statta, bu muhteşem taraftarların önünde oynamak, bana büyük bir heyecan ve istek veriyor. Hocamın ve yönetimin bana duyduğu güven beni çok motive ediyor. Harika bir sezon geçirip Avrupa kupalarında boy göstermek için sabırsızlanıyorum. Teknik özellikleriyle öne çıkan, taraftarların izlemekten keyif aldığı bir oyuncuyum. Sahada takımım adına belirleyici katkılar yapmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, Beşiktaş taraftarının çok ateşli olduğunu kaydederek, "Stadın çok ateşli bir atmosfere sahip olduğunu duydum, buna eminim. En ateşli taraftarlar olduklarına da kesinlikle inanıyorum. Çok iyi bir sezon geçirmek, şampiyon olmak ve onları çok mutlu etmek istediğimi söylemek isterim. Baştan sona, bu forma için her şeyimi vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

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