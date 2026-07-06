Belçika çeyrek finalde!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı ABD-Belçika maçı ile devam etti. Seattle'da yer alan Lumen Field'da oynanan mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanan Avrupa temsilcisi, turnuvada çeyrek finale yükselen taraf oldu. Bu sonuçla birlikte Kanada ve Meksika'nın ardından Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan son ülke de turnuvaya veda etti.

Belçika'nın gollerini dakika 9 ve 33'de Charles De Ketelaere, dakika 57'de Hans Vanaken ve 90+3'te Romelu Lukaku kaydetti.

ABD'nin tek golünü ise 31. dakikada serbest vuruştan Malik Tillman attı.

Belçika, 10 Temmuz Cuma günü TSİ 20.00'de başlayacak çeyrek final mücadelesinde İspanya ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Belçika baskısı sonuç verdi! Nicolas Raskin çevirdi, De Ketelaere Belçika'yı 1-0 öne geçirdi! pic.twitter.com/lUyXjgQnh4 — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

⚽️ Malik Tillman yine serbest vuruştan attı, ABD'ye beraberliği getirdi. pic.twitter.com/Ijz1TAY040 — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

⚽️ Belçika'dan cevap gecikmiyor! De Ketelaere yine sahneye çıktı, ikinci golünü attı! pic.twitter.com/eEWiOsjkdq — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026

Matthew Freese'den inanılmaz hata! Hans Vanaken cezayı kesiyor ve farkı 2'ye çıkarıyor! 🇧🇪 pic.twitter.com/Emgrsaa2v3 — TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026