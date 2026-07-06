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Haberler Dünya Kupası Belçika çeyrek finalde!

Belçika çeyrek finalde!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda ABD'yi 4-1 mağlup eden Belçika, adını çeyrek finale yazdırdı. İşte mücadelenin detayları...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 02:46 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 05:05
Belçika çeyrek finalde!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı ABD-Belçika maçı ile devam etti. Seattle'da yer alan Lumen Field'da oynanan mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanan Avrupa temsilcisi, turnuvada çeyrek finale yükselen taraf oldu. Bu sonuçla birlikte Kanada ve Meksika'nın ardından Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan son ülke de turnuvaya veda etti.

Belçika'nın gollerini dakika 9 ve 33'de Charles De Ketelaere, dakika 57'de Hans Vanaken ve 90+3'te Romelu Lukaku kaydetti.

ABD'nin tek golünü ise 31. dakikada serbest vuruştan Malik Tillman attı.

Belçika, 10 Temmuz Cuma günü TSİ 20.00'de başlayacak çeyrek final mücadelesinde İspanya ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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