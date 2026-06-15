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Haberler Voleybol Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026 Alanya etabı sona erdi!

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026 Alanya etabı sona erdi!

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026 Alanya etabı heyecan dolu finallere sahne oldu. Erkeklerde Almanya, kadınlarda İspanya temsilcileri şampiyonluk kupasını kazandı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 09:44
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026 Alanya etabı sona erdi!

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2026'nın Alanya etabında erkeklerde Almanya'dan Paul Henning-Lukas Pfretzschner çifti, kadınlarda da İspanya'dan Sofia Izuzquiza Corulla- Tania Moreno Matveeva ikilisi şampiyon oldu.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun erkekler finalinde Almanya'dan Paul Henning-Lukas Pfretzschner çifti ile İngiltere'den Javier Bello-Joaquin Bello ikilisi karşılaştı.

Henning-Pfretzschner çifti, ilk setini 22-20, ikinci setini de 24-22 aldıkları müsabakayı 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar finalinde de İspanya'dan Sofia Izuzquiza Corulla- Tania Moreno Matveeva çifti, ABD'den Savannah Cory-Devon Newberry ikilisini 21-14 ve 21-18'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, TVF Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Cem Özcan ile organizasyon yetkilileri verdi.

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