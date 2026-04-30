Merih Demiral ile Cristiano Ronaldo arasında gerginlik!

Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Al Nassr, sahasında Al Ahli'yi ağırladı. Ev sahibi takım mücadeleyi Cristiano Ronaldo ve Kingsley Coman'ın golleri ile 2-0 kaznadı. Öte yandan maçın bitiş düdüğünün ardından sahada kaos yaşandı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik geceye damga vururken, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın önce Cristiano Ronaldo daha sonra Kingsley Coman ile tartıştığı anlar dikkat çekti.

Merih, yaşanan gerginliğin ardından Al Nassr tribünlerine yönelerek AFC Şampiyonlar Ligi madalyasını gösterdi.

İŞTE O ANLAR