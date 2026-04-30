Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Bizzat açıkladı
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi duyurdu. 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, yönetimde gelecek sezon için anlaşmaya vardığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 11:26
Buruk, "Başkanımız, yönetimimiz ve oyuncu kadromuzla muhteşem bir aile olduk. Başkanımız ve yönetimimiz her konuda destek. Gelecek sezon da çalışmam konusunda anlaşmaya vardık" ifadeleri ile müjdeli haberi duyurdu.
Henüz şampiyon olmadıklarını vurgulayan 52 yaşındaki teknik adam, "Önümüzde 3 maçımız kaldı, bu nedenle şampiyonluk kutlamalarını sezon bitimine saklamalıyız. Şu anda önceliğimiz zorlu Samsunspor maçı" diyerek Samsun deplasmanına odaklandıklarını aktardı.
HEDEF DEVLER LİGİ'NDE İSTİKRAR
Hürriyet'te yer alan haberin devamında yönetimle uyum içinde olduklarını dile getiren Buruk, "Hedefimiz; ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde daha üst seviyelerde temsil etmek. Yeni sezon transferleri için scout ekibimizle birlikte çok hassas şekilde çalışıyoruz. Sürpriz isimler var. Taraftarlarımızın ve ülke futbol severlerinin alkışlayacağı bir futbol oynayarak Şampiyonlar Ligi'nde istikrarı devam ettirmeliyiz. Bunu başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Öte yandan sezon boyunca yaşanan gerilimler hakkında da açıklamada bulunan Okan Buruk, "Biz sahada konuşur, cevabımızı orada veririz. Derbileri kazanmak şampiyonluk mesajı verir" ifadelerini kullandı.
