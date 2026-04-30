CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Bizzat açıkladı

Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Bizzat açıkladı

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi duyurdu. 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, yönetimde gelecek sezon için anlaşmaya vardığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 11:26
Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Bizzat açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, 26. kez kupayı kaldırmak üzere geri sayıma geçti.

Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Bizzat açıkladı

Samsunspor deplasmanında galibiyet veya beraberlik alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen konulardan biri de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Teknik Direktör Okan Buruk'un takımdaki geleceğiydi.

Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Bizzat açıkladı

Başarılı çalıştırıcı, gelecek sezon da takımın başında yer alacağını bizzat açıkladı.

Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Bizzat açıkladı

Buruk, "Başkanımız, yönetimimiz ve oyuncu kadromuzla muhteşem bir aile olduk. Başkanımız ve yönetimimiz her konuda destek. Gelecek sezon da çalışmam konusunda anlaşmaya vardık" ifadeleri ile müjdeli haberi duyurdu.

Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Bizzat açıkladı

Henüz şampiyon olmadıklarını vurgulayan 52 yaşındaki teknik adam, "Önümüzde 3 maçımız kaldı, bu nedenle şampiyonluk kutlamalarını sezon bitimine saklamalıyız. Şu anda önceliğimiz zorlu Samsunspor maçı" diyerek Samsun deplasmanına odaklandıklarını aktardı.

Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Bizzat açıkladı

HEDEF DEVLER LİGİ'NDE İSTİKRAR

Hürriyet'te yer alan haberin devamında yönetimle uyum içinde olduklarını dile getiren Buruk, "Hedefimiz; ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde daha üst seviyelerde temsil etmek. Yeni sezon transferleri için scout ekibimizle birlikte çok hassas şekilde çalışıyoruz. Sürpriz isimler var. Taraftarlarımızın ve ülke futbol severlerinin alkışlayacağı bir futbol oynayarak Şampiyonlar Ligi'nde istikrarı devam ettirmeliyiz. Bunu başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Bizzat açıkladı

Öte yandan sezon boyunca yaşanan gerilimler hakkında da açıklamada bulunan Okan Buruk, "Biz sahada konuşur, cevabımızı orada veririz. Derbileri kazanmak şampiyonluk mesajı verir" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda? 10:16
Jota Silva'tan transfer açıklaması! Jota Silva'tan transfer açıklaması! 09:26
Nottingham Forest-Aston Villa maçı saat kaçta? Nottingham Forest-Aston Villa maçı saat kaçta? 08:38
Sporting Braga-Freiburg maç bilgileri! Sporting Braga-Freiburg maç bilgileri! 08:28
F.Bahçe'den Salah bombası! Transfer görüşmesi... F.Bahçe'den Salah bombası! Transfer görüşmesi... 00:25
F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi! 00:25
Daha Eski
Turun kilidi Londra'da çözülecek! Turun kilidi Londra'da çözülecek! 00:25
G.Saray'dan taraftara açık antrenman! İşte o anlar G.Saray'dan taraftara açık antrenman! İşte o anlar 00:25
G.Saray'dan Okan Buruk kararı! G.Saray'dan Okan Buruk kararı! 00:25
Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 4 isim... Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 4 isim... 00:25
G.Saray'dan göndermeli paylaşım! G.Saray'dan göndermeli paylaşım! 00:25
Ziraat Türkiye Kupası Finali o şehirde! Ziraat Türkiye Kupası Finali o şehirde! 00:25