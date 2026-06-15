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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta transfer sürprizi! Vaclav Cerny...

Beşiktaş'ta transfer sürprizi! Vaclav Cerny...

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny için son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Oyuncu için eski kulübü devreye girdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 12:43
Beşiktaş'ta transfer sürprizi! Vaclav Cerny...

Beşiktaş'ta geçen sezon başında Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'dan transfer edilen Vaclav Cerny için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

RANGERS DEVREYE GİRDİ

A Spor'un haberine göre; Cerny için eski kulübü İskoçya Premiership ekiplerinden Glasgow Rangers'ın harekete geçtiği öne sürüldü. Daha önce Rangers forması da giyen deneyimli kanat oyuncusunun, İskoç kulübünün transfer gündeminde yer aldığı kaydedildi.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

28 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonda 8 gol atıp 8 de asist yaparak toplamda 16 gole doğrudan katkı sağladı.

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