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Haberler Diğer Sporlar Türkiye'den 15 sporcu Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yarışacak!

Türkiye'den 15 sporcu Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yarışacak!

Fransa'nın Antony kentinde başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'yi 15 milli sporcu temsil edecek. Flöre, epe ve kılıç kategorilerinde 21 Haziran'a kadar sürecek müsabakalarda madalya mücadelesi verilecek. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 09:55
Türkiye'den 15 sporcu Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yarışacak!

Milli sporcular, Fransa'da düzenlenecek ve 16 Haziran'da başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antony bölgesindeki organizasyon, 21 Haziran'a kadar sürecek.

Flöre, epe ve kılıç kategorisinde müsabakaların yapılacağı şampiyonada Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek. Organizasyonda mücadele edecek milli eskrimciler şu şekilde:

KADINLAR

Flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca

Epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Zülal Can

Kılıç: Nisanur Erbil, Nil Güngör

ERKEKLER

Flöre: Kıvanç Kırtay

Epe: Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol

Kılıç: Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Enes Talha Kalender, Muhammed Furkan Kalender

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